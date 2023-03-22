22 марта 2023
21 марта 2023

Мэры из ЯНАО приготовили партию консервов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, документ, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация, правительство, должность, назначение
В Салехарде проходит второй день Совет глав Фото:

В рамках Совета глав в Салехарде мэры побывали на рыбоперерабатывающем комбинате и изготовили партию консервов. Об этом написал в своем telegram-канале градоначальник Ноябрьска Алексей Романов.

«Интересная идея — дать возможность главам приобщиться к производству. Уверен, это будет лучшая партия консервов», — написал Романов.

Кроме того, мэра впечатлили масштабы технологии и безопасность предприятия. Он отметил, что салехардский комбинат является гордостью севера.

Ранее мэры сыграли в керлинг в Салехарде. На Совет глав градоначальники собрались для того, чтобы посмотреть лучшие практики окружной столицы и перенять опыт.

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В рамках Совета глав в Салехарде мэры побывали на рыбоперерабатывающем комбинате и изготовили партию консервов. Об этом написал в своем telegram-канале градоначальник Ноябрьска Алексей Романов. «Интересная идея — дать возможность главам приобщиться к производству. Уверен, это будет лучшая партия консервов», — написал Романов. Кроме того, мэра впечатлили масштабы технологии и безопасность предприятия. Он отметил, что салехардский комбинат является гордостью севера. Ранее мэры сыграли в керлинг в Салехарде. На Совет глав градоначальники собрались для того, чтобы посмотреть лучшие практики окружной столицы и перенять опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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