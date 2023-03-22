Мэры из ЯНАО приготовили партию консервов

В Салехарде проходит второй день Совет глав
В рамках Совета глав в Салехарде мэры побывали на рыбоперерабатывающем комбинате и изготовили партию консервов. Об этом написал в своем telegram-канале градоначальник Ноябрьска Алексей Романов.
«Интересная идея — дать возможность главам приобщиться к производству. Уверен, это будет лучшая партия консервов», — написал Романов.
Кроме того, мэра впечатлили масштабы технологии и безопасность предприятия. Он отметил, что салехардский комбинат является гордостью севера.
Ранее мэры сыграли в керлинг в Салехарде. На Совет глав градоначальники собрались для того, чтобы посмотреть лучшие практики окружной столицы и перенять опыт.
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