Мэры из ЯНАО приготовили партию консервов

В Салехарде проходит второй день Совет глав Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В рамках Совета глав в Салехарде мэры побывали на рыбоперерабатывающем комбинате и изготовили партию консервов. Об этом написал в своем telegram-канале градоначальник Ноябрьска Алексей Романов.

«Интересная идея — дать возможность главам приобщиться к производству. Уверен, это будет лучшая партия консервов», — написал Романов.

Кроме того, мэра впечатлили масштабы технологии и безопасность предприятия. Он отметил, что салехардский комбинат является гордостью севера.

Ранее мэры сыграли в керлинг в Салехарде. На Совет глав градоначальники собрались для того, чтобы посмотреть лучшие практики окружной столицы и перенять опыт.