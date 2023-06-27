В Беларуси не будет пунктов набора в ЧВК «Вагнер»

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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, силовики, силовые структуры, вооруженные люди
Беларусь не нуждается в пунктах набора в ЧВК «Вагнер», заявил Александр Лукашенко Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В Беларуси не планируется открытие пунктов набора в ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Я думаю, пунктов набора в ЧВК „Вагнер“ никогда не будет в Беларуси», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что не нужно открывать такие пункты, так как это может быть опасно для людей, желающих служить в «Вагнере». Лукашенко отметил, что каждый день бойцы ЧВК «Вагнер» ложатся «спать в обнимку со смертью», и это должно быть понятно тем, кто хочет там зарабатывать деньги.

Ранее Александр Лукашенко опроверг информацию о строительстве лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны. Также белорусский президент подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в республику и «перекантуется» в стране на какое-то время, но за свой счет, передает Life.

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В Беларуси не планируется открытие пунктов набора в ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «Я думаю, пунктов набора в ЧВК „Вагнер“ никогда не будет в Беларуси», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что не нужно открывать такие пункты, так как это может быть опасно для людей, желающих служить в «Вагнере». Лукашенко отметил, что каждый день бойцы ЧВК «Вагнер» ложатся «спать в обнимку со смертью», и это должно быть понятно тем, кто хочет там зарабатывать деньги. Ранее Александр Лукашенко опроверг информацию о строительстве лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны. Также белорусский президент подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в республику и «перекантуется» в стране на какое-то время, но за свой счет, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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