Лукашенко опроверг строительство лагерей для ЧВК «Вагнер»

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
В Беларуси не строятся лагеря для ЧВК «Вагнер», заявил Александр Лукашенко Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Информация о строительстве лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны является ложной. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В Беларуси не строят лагерей для ЧВК «Вагнера», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что если бойцы ЧВК «Вагнер» захотят, то Беларусь окажет помощь в их размещении. Глава государства отметил, что бойцы «Вагнера» находятся в своих лагерях в Луганске, а если им захочется поехать к семьям, то Россия не будет им мешать. Александр Лукашенко выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что в Беларуси якобы началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в Могилевской области. Лагеря должны были быть рассчитаны на группировку из восьми тысяч военнослужащих и иметь площадь 24 тысячи квадратных метров.

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Информация о строительстве лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны является ложной. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «В Беларуси не строят лагерей для ЧВК «Вагнера», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что если бойцы ЧВК «Вагнер» захотят, то Беларусь окажет помощь в их размещении. Глава государства отметил, что бойцы «Вагнера» находятся в своих лагерях в Луганске, а если им захочется поехать к семьям, то Россия не будет им мешать. Александр Лукашенко выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в этом вопросе. Ранее сообщалось, что в Беларуси якобы началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в Могилевской области. Лагеря должны были быть рассчитаны на группировку из восьми тысяч военнослужащих и иметь площадь 24 тысячи квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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