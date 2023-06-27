Лукашенко опроверг строительство лагерей для ЧВК «Вагнер»

27 июня 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

В Беларуси не строятся лагеря для ЧВК «Вагнер», заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Информация о строительстве лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны является ложной. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «В Беларуси не строят лагерей для ЧВК «Вагнера», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что если бойцы ЧВК «Вагнер» захотят, то Беларусь окажет помощь в их размещении. Глава государства отметил, что бойцы «Вагнера» находятся в своих лагерях в Луганске, а если им захочется поехать к семьям, то Россия не будет им мешать. Александр Лукашенко выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в этом вопросе. Ранее сообщалось, что в Беларуси якобы началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в Могилевской области. Лагеря должны были быть рассчитаны на группировку из восьми тысяч военнослужащих и иметь площадь 24 тысячи квадратных метров.

Информация о строительстве лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны является ложной. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «В Беларуси не строят лагерей для ЧВК «Вагнера», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что если бойцы ЧВК «Вагнер» захотят, то Беларусь окажет помощь в их размещении. Глава государства отметил, что бойцы «Вагнера» находятся в своих лагерях в Луганске, а если им захочется поехать к семьям, то Россия не будет им мешать. Александр Лукашенко выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в этом вопросе. Ранее сообщалось, что в Беларуси якобы началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в Могилевской области. Лагеря должны были быть рассчитаны на группировку из восьми тысяч военнослужащих и иметь площадь 24 тысячи квадратных метров.