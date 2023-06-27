Как выбрать солнцезащитные очки

Офтальмолог Шилова: солнцезащитные очки лучшего всего приобретать с сертифицированными линзами

27 июня 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Очки с линзами плохого качества навредят глазам, заявила Татьяна Шилова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выбирать солнцезащитные очки следует в салонах оптики, где все линзы обладают сертификатами, а их защитная способность точно соответствует заявленной. Об этом рассказала офтальмолог, ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE (СМАЙЛ) Татьяна Шилова. «Солнцезащитные очки рекомендуется выбирать в оптических салонах, где все линзы имеют сертификаты и их защитная способность соответствует заявленной», — передает слова Шиловой « Газета.ру ». Врач порекомендовала использовать солнцезащитные очки, но отказаться от темных линз плохого качества, так как они навредят глазам. Шилова также рассказала о контактных линзах, которые защищают от ультрафиолета, но рекомендует использовать их только с широкополой шляпой или солнцезащитными очками, так как они защищают только роговицу и глубже лежащие структуры глаза, а конъюнктива остается беззащитной. Если игнорировать рекомендации врача, последствия могут быть разными — от боли и слезотечения после прогулок на улице до снижения и даже полной потери зрения,заключила Шилова. Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков сообщил, что отказ от использования солнцезащитных очков может привести к повреждению макулярной зоны — самой тонкой и уязвимой части глаза, которая отвечает за центральное зрение человека. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Очки помогают сохранить здоровье глаз и защищают не только органы зрения, но и кожу вокруг них от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выбирать солнцезащитные очки следует в салонах оптики, где все линзы обладают сертификатами, а их защитная способность точно соответствует заявленной. Об этом рассказала офтальмолог, ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE (СМАЙЛ) Татьяна Шилова. «Солнцезащитные очки рекомендуется выбирать в оптических салонах, где все линзы имеют сертификаты и их защитная способность соответствует заявленной», — передает слова Шиловой «Газета.ру». Врач порекомендовала использовать солнцезащитные очки, но отказаться от темных линз плохого качества, так как они навредят глазам. Шилова также рассказала о контактных линзах, которые защищают от ультрафиолета, но рекомендует использовать их только с широкополой шляпой или солнцезащитными очками, так как они защищают только роговицу и глубже лежащие структуры глаза, а конъюнктива остается беззащитной. Если игнорировать рекомендации врача, последствия могут быть разными — от боли и слезотечения после прогулок на улице до снижения и даже полной потери зрения,заключила Шилова. Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков сообщил, что отказ от использования солнцезащитных очков может привести к повреждению макулярной зоны — самой тонкой и уязвимой части глаза, которая отвечает за центральное зрение человека. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Очки помогают сохранить здоровье глаз и защищают не только органы зрения, но и кожу вокруг них от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, передают «Дни.ру».