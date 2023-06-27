Власти ХМАО предложили жителям новостроек начинать платить за капремонт на два года раньше

28 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО предложили жителям новостроек начинать платить за капремонт через три года после ввода домов в эксплуатацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО предложили жителям новостроек начинать платить за капремонт на два года раньше. Окружной фонд капитального ремонта собирает взносы, если дому исполнилось пять лет, но департамент строительства внес в окружную думу предложение сократить этот срок до трех лет. Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству сообщает журналист URA.RU. «Департамент строительства вынес на рассмотрения комитета вопрос о сокращении пятилетнего срока, в течение которого жители новостроек не вносят плату за капремонт домов, до трех лет. Директор фонда капремонта Андрей Бойко заявил, что инициатива поможет собрать больше денег к моменту, когда в дома потребуются серьезные вложения, — например, замена коммуникаций», — сообщает корреспондент агентства. Заместитель председателя комитета Андрей Осадчук уточнил, изменятся ли в случае принятия законопроекта гарантийные обязательства застройщиков, которые распространяются на пять лет. Он пояснил, что ранее отсрочка взносов объяснялась именно этим. В ответ Бойко сообщил, что в округе есть новостройки на гарантии, которые требуют срочного ремонта, и это помогло бы изыскать средства в случае банкротства застройщика или его неплатежеспособности. При этом, пятилетнюю гарантию планируется сохранить. Однозначной поддержки на комитете предложение не встретило. Парламентарии отметили, что законопроект требует доработки. «Если принять его в текущей редакции, то мы ухудшаем положение жителей новостроек, которым уже больше трех лет, но меньше пяти. Мы в любом случае должны быть на стороне избирателей», — заявил депутат Владимир Зиновьев. В ходе обсуждения члены думского комитета пришли к мнению, что законопроект будет рекомендован к принятию в первом чтении, но при условии внесения поправок. Работа над ними начнется уже на осенней сессии. Вступить в силу обновленная норма права в случае принятия законопроекта во втором чтении должна 1 марта 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО предложили жителям новостроек начинать платить за капремонт на два года раньше. Окружной фонд капитального ремонта собирает взносы, если дому исполнилось пять лет, но департамент строительства внес в окружную думу предложение сократить этот срок до трех лет. Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству сообщает журналист URA.RU. «Департамент строительства вынес на рассмотрения комитета вопрос о сокращении пятилетнего срока, в течение которого жители новостроек не вносят плату за капремонт домов, до трех лет. Директор фонда капремонта Андрей Бойко заявил, что инициатива поможет собрать больше денег к моменту, когда в дома потребуются серьезные вложения, — например, замена коммуникаций», — сообщает корреспондент агентства. Заместитель председателя комитета Андрей Осадчук уточнил, изменятся ли в случае принятия законопроекта гарантийные обязательства застройщиков, которые распространяются на пять лет. Он пояснил, что ранее отсрочка взносов объяснялась именно этим. В ответ Бойко сообщил, что в округе есть новостройки на гарантии, которые требуют срочного ремонта, и это помогло бы изыскать средства в случае банкротства застройщика или его неплатежеспособности. При этом, пятилетнюю гарантию планируется сохранить. Однозначной поддержки на комитете предложение не встретило. Парламентарии отметили, что законопроект требует доработки. «Если принять его в текущей редакции, то мы ухудшаем положение жителей новостроек, которым уже больше трех лет, но меньше пяти. Мы в любом случае должны быть на стороне избирателей», — заявил депутат Владимир Зиновьев. В ходе обсуждения члены думского комитета пришли к мнению, что законопроект будет рекомендован к принятию в первом чтении, но при условии внесения поправок. Работа над ними начнется уже на осенней сессии. Вступить в силу обновленная норма права в случае принятия законопроекта во втором чтении должна 1 марта 2024 года.