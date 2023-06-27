Власти ХМАО предложили жителям новостроек начинать платить за капремонт на два года раньше. Окружной фонд капитального ремонта собирает взносы, если дому исполнилось пять лет, но департамент строительства внес в окружную думу предложение сократить этот срок до трех лет. Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству сообщает журналист URA.RU.
«Департамент строительства вынес на рассмотрения комитета вопрос о сокращении пятилетнего срока, в течение которого жители новостроек не вносят плату за капремонт домов, до трех лет. Директор фонда капремонта Андрей Бойко заявил, что инициатива поможет собрать больше денег к моменту, когда в дома потребуются серьезные вложения, — например, замена коммуникаций», — сообщает корреспондент агентства.
Заместитель председателя комитета Андрей Осадчук уточнил, изменятся ли в случае принятия законопроекта гарантийные обязательства застройщиков, которые распространяются на пять лет. Он пояснил, что ранее отсрочка взносов объяснялась именно этим. В ответ Бойко сообщил, что в округе есть новостройки на гарантии, которые требуют срочного ремонта, и это помогло бы изыскать средства в случае банкротства застройщика или его неплатежеспособности. При этом, пятилетнюю гарантию планируется сохранить.
Однозначной поддержки на комитете предложение не встретило. Парламентарии отметили, что законопроект требует доработки. «Если принять его в текущей редакции, то мы ухудшаем положение жителей новостроек, которым уже больше трех лет, но меньше пяти. Мы в любом случае должны быть на стороне избирателей», — заявил депутат Владимир Зиновьев.
В ходе обсуждения члены думского комитета пришли к мнению, что законопроект будет рекомендован к принятию в первом чтении, но при условии внесения поправок. Работа над ними начнется уже на осенней сессии. Вступить в силу обновленная норма права в случае принятия законопроекта во втором чтении должна 1 марта 2024 года.
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