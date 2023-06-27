Банда малолетних хулиганов месяц терроризирует Березники. Видео

27 июня 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Подростки грабят магазины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банда подростков из Березников (Пермский край) в течение месяца совершила несколько ограблений магазинов. Об этом рассказал журналисты городского муниципального телеканала. «Первого июня подростки вскрыли табачный магазин и вынесли из него около 20 единиц товара, на прошлой неделе ситуация повторилась. Они разнесли магазин и украли 16 курительных жидкостей и четыре подсистемы. <…> Несовершеннолетние в очередной раз взломали лавку», — указано в группе «Свое ТВ — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагается запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как подростки взламывают решетку и выносят товар. Ориентировочная сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. По данным телеканала, на подростков заведено несколько уголовных дел. Бандой занимается прокуратура. Корреспондент URA.RU направил письменные запросы в силовые ведомства. Ответ ожидается. В сентябре прошлого года в соцсетях была опубликована информация о банде из Березников, которая орудовала на кладбище. Вандалы срезали оградки у памятников и присваивали себе.

Банда подростков из Березников (Пермский край) в течение месяца совершила несколько ограблений магазинов. Об этом рассказал журналисты городского муниципального телеканала. «Первого июня подростки вскрыли табачный магазин и вынесли из него около 20 единиц товара, на прошлой неделе ситуация повторилась. Они разнесли магазин и украли 16 курительных жидкостей и четыре подсистемы. <…> Несовершеннолетние в очередной раз взломали лавку», — указано в группе «Свое ТВ — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прилагается запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как подростки взламывают решетку и выносят товар. Ориентировочная сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. По данным телеканала, на подростков заведено несколько уголовных дел. Бандой занимается прокуратура. Корреспондент URA.RU направил письменные запросы в силовые ведомства. Ответ ожидается. В сентябре прошлого года в соцсетях была опубликована информация о банде из Березников, которая орудовала на кладбище. Вандалы срезали оградки у памятников и присваивали себе.