В Челябинске выставили на продажу здание ресторана за 29, 5 млн рублей. Скрин

28 июня 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Здание ресторана расположено в Металлургическом районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинске выставили на продажу за 29,5 млн рублей здание ресторана Grand Ural. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «За 29 500 000 рублей продается производственное помещение (отдельно стоящее здание) площадью 769,6 кв. м. в Челябинске по шоссе Металлургов, 1А. Может использоваться как производство, частный медицинский, образовательный центр, гостиница, сауна, хостел, офис, ресторан или магазин», — указано на сайте объявлений «Авито». Отдельно стоящее здание построено из газоблоков и облицовано кирпичом фирмы Кемма. К помещению подведены все центральные коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. По указанному адресу находится ресторан Grand Ural. Но, как указано в объявлении, если интересует покупка уже готового бизнеса, то цена изменится. В помещении установлено дорогое оборудование и мебель, которые не входят в стоимость продажи со зданием, отмечает продавец. Ранее в микрорайоне под Челябинском выставили на продажу землю под строительство нового жилого комплекса. В микрорайоне «Залесье» за 84 млн рублей реализовывают землю по новый малоэтажный комплекс. Готовый бизнес продается дороже Скрин с сайта объявлений «Авито» Здание облицовано кирпичом Скрин с сайта объявлений «Авито» В помещении установлено дорогое оборудование Скрин с сайта объявлений «Авито»

В Металлургическом районе Челябинске выставили на продажу за 29,5 млн рублей здание ресторана Grand Ural. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «За 29 500 000 рублей продается производственное помещение (отдельно стоящее здание) площадью 769,6 кв. м. в Челябинске по шоссе Металлургов, 1А. Может использоваться как производство, частный медицинский, образовательный центр, гостиница, сауна, хостел, офис, ресторан или магазин», — указано на сайте объявлений «Авито». Отдельно стоящее здание построено из газоблоков и облицовано кирпичом фирмы Кемма. К помещению подведены все центральные коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. По указанному адресу находится ресторан Grand Ural. Но, как указано в объявлении, если интересует покупка уже готового бизнеса, то цена изменится. В помещении установлено дорогое оборудование и мебель, которые не входят в стоимость продажи со зданием, отмечает продавец. Ранее в микрорайоне под Челябинском выставили на продажу землю под строительство нового жилого комплекса. В микрорайоне «Залесье» за 84 млн рублей реализовывают землю по новый малоэтажный комплекс.