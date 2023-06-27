Наградили бойца из Сургута с позывным «Волк»
Военнослужащего из Сургута (ХМАО) с позывным «Волк» наградили медалью «За Отвагу». Об этом сообщили в социальных сетях.
«Сургутянин и наш постоянный герой постов, боец казачьего добробата „Дон“ с позывным „Волк“ был удостоен высокой награды. Ему вручили медаль „За Отвагу“! Заслуженно! Поздравляем!», — пишут в telegram-канале «ЮграZАлентой».
Специальная военная операция началась в прошлом году, 24 февраля, на территориях Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, которое на протяжении долгого времени подвергалось агрессии со стороны ВСУ.
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