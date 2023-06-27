27 июня 2023
26 июня 2023

Бойца из ХМАО наградили медалью за отвагу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Челябинск, вдв, десантники, день десантника, медаль за отвагу
Наградили бойца из Сургута с позывным «Волк» Фото:

Военнослужащего из Сургута (ХМАО) с позывным «Волк» наградили медалью «За Отвагу». Об этом сообщили в социальных сетях.

«Сургутянин и наш постоянный герой постов, боец казачьего добробата „Дон“ с позывным „Волк“ был удостоен высокой награды. Ему вручили медаль „За Отвагу“! Заслуженно! Поздравляем!», — пишут в telegram-канале «ЮграZАлентой».

Специальная военная операция началась в прошлом году, 24 февраля, на территориях Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, которое на протяжении долгого времени подвергалось агрессии со стороны ВСУ.

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Военнослужащего из Сургута (ХМАО) с позывным «Волк» наградили медалью «За Отвагу». Об этом сообщили в социальных сетях. «Сургутянин и наш постоянный герой постов, боец казачьего добробата „Дон“ с позывным „Волк“ был удостоен высокой награды. Ему вручили медаль „За Отвагу“! Заслуженно! Поздравляем!», — пишут в telegram-канале «ЮграZАлентой». Специальная военная операция началась в прошлом году, 24 февраля, на территориях Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, которое на протяжении долгого времени подвергалось агрессии со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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