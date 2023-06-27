27 июня 2023

Свердловская область получит средства на компенсацию проживания беженцев в ПВР

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Правительство РФ выделило деньги регионам на компенсацию проживания беженцев Фото:

Свердловская область получит 28 727 800 рублей для компенсации регионам содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

«Свердловская область — 28 727 800 рублей», — говорится в документе. В сутки на человека в ПВР выделяется 913 рублей и на его питание 415 рублей, следует из распоряжения.

Всего правительство выделило МЧС России 1 586 652 700 рублей. Ведомство должно отчитаться за расходование выделенных средств до 1 февраля 2024 года.

Пункт временного размещения, согласно информации на сайте ГУ МЧС России, это специально оборудованное здание, сооружение, а также территория для временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также беженцев. По данным на конец марта, в РФ с Украины и Донбасса с февраля 2022-го прибыли чуть более 5,5 млн человек, включая свыше 749 тысячи детей, пишут РИА Новости.

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Свердловская область получит 28 727 800 рублей для компенсации регионам содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ. «Свердловская область — 28 727 800 рублей», — говорится в документе. В сутки на человека в ПВР выделяется 913 рублей и на его питание 415 рублей, следует из распоряжения. Всего правительство выделило МЧС России 1 586 652 700 рублей. Ведомство должно отчитаться за расходование выделенных средств до 1 февраля 2024 года. Пункт временного размещения, согласно информации на сайте ГУ МЧС России, это специально оборудованное здание, сооружение, а также территория для временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также беженцев. По данным на конец марта, в РФ с Украины и Донбасса с февраля 2022-го прибыли чуть более 5,5 млн человек, включая свыше 749 тысячи детей, пишут РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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