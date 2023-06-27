Свердловская область получит средства на компенсацию проживания беженцев в ПВР

28 июня 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Правительство РФ выделило деньги регионам на компенсацию проживания беженцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловская область получит 28 727 800 рублей для компенсации регионам содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ. «Свердловская область — 28 727 800 рублей», — говорится в документе . В сутки на человека в ПВР выделяется 913 рублей и на его питание 415 рублей, следует из распоряжения. Всего правительство выделило МЧС России 1 586 652 700 рублей. Ведомство должно отчитаться за расходование выделенных средств до 1 февраля 2024 года. Пункт временного размещения, согласно информации на сайте ГУ МЧС России, это специально оборудованное здание, сооружение, а также территория для временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также беженцев. По данным на конец марта, в РФ с Украины и Донбасса с февраля 2022-го прибыли чуть более 5,5 млн человек, включая свыше 749 тысячи детей, пишут РИА Новости.

Свердловская область получит 28 727 800 рублей для компенсации регионам содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ. «Свердловская область — 28 727 800 рублей», — говорится в документе. В сутки на человека в ПВР выделяется 913 рублей и на его питание 415 рублей, следует из распоряжения. Всего правительство выделило МЧС России 1 586 652 700 рублей. Ведомство должно отчитаться за расходование выделенных средств до 1 февраля 2024 года. Пункт временного размещения, согласно информации на сайте ГУ МЧС России, это специально оборудованное здание, сооружение, а также территория для временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также беженцев. По данным на конец марта, в РФ с Украины и Донбасса с февраля 2022-го прибыли чуть более 5,5 млн человек, включая свыше 749 тысячи детей, пишут РИА Новости.