Замглавы ЦБ РФ допустил повышение ключевой ставки впервые за год

28 июня 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

На предстоящем заседании совета директоров ЦБ могут поднять ключевую ставку, предположил Алексей Заботкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России могут впервые за 2023 год повысить ключевую ставку. Такое заявление сделал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. «Мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную. <…> Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — сказал Алексей Заботкин, передает «Прайм». Ключевая ставка остается неизменной с 20 сентября 2022 года. Ставка на уровне 7,5% годовых сохранилась до 9 июня 2023 года. При этом эксперты заявили, что ее сохранение стало абсолютно ожидаемым, пишет MK.RU . Тем не менее глава Росбанка Наталья Воеводина заявила, что к концу года ставка может вырасти до 7,75-8,75% годовых.

В России могут впервые за 2023 год повысить ключевую ставку. Такое заявление сделал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. «Мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную. <…> Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — сказал Алексей Заботкин, передает «Прайм». Ключевая ставка остается неизменной с 20 сентября 2022 года. Ставка на уровне 7,5% годовых сохранилась до 9 июня 2023 года. При этом эксперты заявили, что ее сохранение стало абсолютно ожидаемым, пишет MK.RU. Тем не менее глава Росбанка Наталья Воеводина заявила, что к концу года ставка может вырасти до 7,75-8,75% годовых.