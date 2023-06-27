27 июня 2023

Замглавы ЦБ РФ допустил повышение ключевой ставки впервые за год

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
На предстоящем заседании совета директоров ЦБ могут поднять ключевую ставку, предположил Алексей Заботкин Фото:

В России могут впервые за 2023 год повысить ключевую ставку. Такое заявление сделал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

«Мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную. <…> Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — сказал Алексей Заботкин, передает «Прайм».

Ключевая ставка остается неизменной с 20 сентября 2022 года. Ставка на уровне 7,5% годовых сохранилась до 9 июня 2023 года. При этом эксперты заявили, что ее сохранение стало абсолютно ожидаемым, пишет MK.RU. Тем не менее глава Росбанка Наталья Воеводина заявила, что к концу года ставка может вырасти до 7,75-8,75% годовых.

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В России могут впервые за 2023 год повысить ключевую ставку. Такое заявление сделал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. «Мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную. <…> Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — сказал Алексей Заботкин, передает «Прайм». Ключевая ставка остается неизменной с 20 сентября 2022 года. Ставка на уровне 7,5% годовых сохранилась до 9 июня 2023 года. При этом эксперты заявили, что ее сохранение стало абсолютно ожидаемым, пишет MK.RU. Тем не менее глава Росбанка Наталья Воеводина заявила, что к концу года ставка может вырасти до 7,75-8,75% годовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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