В России ожидается рост ключевой ставки

Ключевая ставка в конце 2023 года может вырасти до 8,75%
Ключевая ставка в России на конец 2023 года может вырасти на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина.
«Мы ждем, что ключевая ставка на конец года окажется в диапазоне 7,75—8,75%. В апрельском прогнозе указано, что ставка будет в диапазоне 7,3—8,2%», — передает слова Воеводиной РИА Новости.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки. Однако 9 июня Банк России сообщил о ее сохранении на уровне в 7,5% годовых.
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