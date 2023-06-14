14 июня 2023

В России ожидается рост ключевой ставки

Глава Росбанка Воеводина: ключевая ставка повысится до 7,75-8,75% годовых
© Служба новостей «URA.RU»
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Ключевая ставка в конце 2023 года может вырасти до 8,75% Фото:

Ключевая ставка в России на конец 2023 года может вырасти на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина.

«Мы ждем, что ключевая ставка на конец года окажется в диапазоне 7,75—8,75%. В апрельском прогнозе указано, что ставка будет в диапазоне 7,3—8,2%», — передает слова Воеводиной РИА Новости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки. Однако 9 июня Банк России сообщил о ее сохранении на уровне в 7,5% годовых.

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Ключевая ставка в России на конец 2023 года может вырасти на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина. «Мы ждем, что ключевая ставка на конец года окажется в диапазоне 7,75—8,75%. В апрельском прогнозе указано, что ставка будет в диапазоне 7,3—8,2%», — передает слова Воеводиной РИА Новости. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки. Однако 9 июня Банк России сообщил о ее сохранении на уровне в 7,5% годовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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