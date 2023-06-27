Челябинские силовики задержали военкома Озерска по подозрению в получении взятки

Военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин подозревается во взяточничестве. Офицера задержали с поличным, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Пичугина скрутили на улице спецназовцы днем 27 июня. Изъяли пакет с деньгами, надели наручники и увезли», — рассказал инсайдер.
По его словам, все происходило в рамках давно разработанной операции. Уголовное дело в отношении Пичугина будут вести военные следователи. В пресс-службу Главного военно-следственного управления отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Озерск — одно из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. По информации URA.RU, городской военкомат стал единственным в регионе, не выполнившим план по мобилизации осенью прошлого года.
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