Челябинские силовики задержали военкома Озерска по подозрению в получении взятки

28 июня 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Офицеру готовятся предъявить обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин подозревается во взяточничестве. Офицера задержали с поличным, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Пичугина скрутили на улице спецназовцы днем 27 июня. Изъяли пакет с деньгами, надели наручники и увезли», — рассказал инсайдер. По его словам, все происходило в рамках давно разработанной операции. Уголовное дело в отношении Пичугина будут вести военные следователи. В пресс-службу Главного военно-следственного управления отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Озерск — одно из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. По информации URA.RU, городской военкомат стал единственным в регионе, не выполнившим план по мобилизации осенью прошлого года.

Военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин подозревается во взяточничестве. Офицера задержали с поличным, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Пичугина скрутили на улице спецназовцы днем 27 июня. Изъяли пакет с деньгами, надели наручники и увезли», — рассказал инсайдер. По его словам, все происходило в рамках давно разработанной операции. Уголовное дело в отношении Пичугина будут вести военные следователи. В пресс-службу Главного военно-следственного управления отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Озерск — одно из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. По информации URA.RU, городской военкомат стал единственным в регионе, не выполнившим план по мобилизации осенью прошлого года.