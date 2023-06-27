27 июня 2023

Челябинские силовики задержали военкома Озерска по подозрению в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Офицеру готовятся предъявить обвинение Фото:

Военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин подозревается во взяточничестве. Офицера задержали с поличным, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Пичугина скрутили на улице спецназовцы днем 27 июня. Изъяли пакет с деньгами, надели наручники и увезли», — рассказал инсайдер.

По его словам, все происходило в рамках давно разработанной операции. Уголовное дело в отношении Пичугина будут вести военные следователи. В пресс-службу Главного военно-следственного управления отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Озерск — одно из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. По информации URA.RU, городской военкомат стал единственным в регионе, не выполнившим план по мобилизации осенью прошлого года.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин подозревается во взяточничестве. Офицера задержали с поличным, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Пичугина скрутили на улице спецназовцы днем 27 июня. Изъяли пакет с деньгами, надели наручники и увезли», — рассказал инсайдер. По его словам, все происходило в рамках давно разработанной операции. Уголовное дело в отношении Пичугина будут вести военные следователи. В пресс-службу Главного военно-следственного управления отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Озерск — одно из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. По информации URA.RU, городской военкомат стал единственным в регионе, не выполнившим план по мобилизации осенью прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...