Резников предрек «главное событие» за все наступление Украины

ВСУ приближаются к «главному событию» в своем наступлении, сказал Алексей Резников Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о предстоящем «главном событии» в рамках наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это событие «увидят все».

По словам главы украинского Минобороны, все предыдущие действия украинской армии не были «главным событием». «Когда это произойдет, вы все это увидите… Все это увидят», — сказал Алексей Резников изданию Financial Times.