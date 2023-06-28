Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о предстоящем «главном событии» в рамках наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это событие «увидят все».
По словам главы украинского Минобороны, все предыдущие действия украинской армии не были «главным событием». «Когда это произойдет, вы все это увидите… Все это увидят», — сказал Алексей Резников изданию Financial Times.
Ранее ВСУ начали масштабное наступление. Однако за несколько недель украинская армия так и не добилась значительных успехов и понесла огромные потери в боях с российскими войсками. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция Киева провалилась из-за слабой поддержки западных союзников, передает Pravda.Ru. Тем не менее, недавно Резников заявил, что 2023 год принесет кардинальные изменения в конфликт Москвы и Киева, пишет MK.RU.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о предстоящем «главном событии» в рамках наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это событие «увидят все». По словам главы украинского Минобороны, все предыдущие действия украинской армии не были «главным событием». «Когда это произойдет, вы все это увидите… Все это увидят», — сказал Алексей Резников изданию Financial Times. Ранее ВСУ начали масштабное наступление. Однако за несколько недель украинская армия так и не добилась значительных успехов и понесла огромные потери в боях с российскими войсками. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция Киева провалилась из-за слабой поддержки западных союзников, передает Pravda.Ru. Тем не менее, недавно Резников заявил, что 2023 год принесет кардинальные изменения в конфликт Москвы и Киева, пишет MK.RU.