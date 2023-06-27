27 июня 2023

Синоптики пообещали пермякам завершение холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Пермь, зож, бег, жара в городе, городские картинки, пробежка на набережной
В Пермский край возвращается жаркая погода Фото:

Синоптики сообщили о завершении периода холодов в Пермском крае, который продолжался 11 дней. В ближайшее время температура на территории региона будет повышаться и достигнет 27 градусов тепла.

«В Пермском крае завершается холодный период, продолжавшийся с 17 по 27 июня. Благодаря поступлению умеренно теплой воздушной массы с запада температура воздуха днем на большей части края достигнет +24…+27 градусов, в Перми достигнет 26 градусов тепла», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Синоптики также прогнозируют грозы и ливни со шквалистым ветром, которые возможны на неделе на севере региона. Более значительные осадки на территории Пермского края можно ожидать в воскресенье, 2 июля.

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Синоптики сообщили о завершении периода холодов в Пермском крае, который продолжался 11 дней. В ближайшее время температура на территории региона будет повышаться и достигнет 27 градусов тепла. «В Пермском крае завершается холодный период, продолжавшийся с 17 по 27 июня. Благодаря поступлению умеренно теплой воздушной массы с запада температура воздуха днем на большей части края достигнет +24…+27 градусов, в Перми достигнет 26 градусов тепла», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Синоптики также прогнозируют грозы и ливни со шквалистым ветром, которые возможны на неделе на севере региона. Более значительные осадки на территории Пермского края можно ожидать в воскресенье, 2 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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