В челябинском вузе начнут готовить инженеров для беспилотников

28 июня 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Инженеры для беспилотников будут специалистами широкого профиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) открыли программу подготовки инженеров для беспилотных летательных аппаратов. Как рассказали в пресс-службе вуза, подготовку будут вести в рамках направления «Авиастроение». «В Политехническом институте ЮУрГУ открывается образовательная программа „Беспилотные летательные аппараты“. Направление подготовки „Авиастроение“», — сообщили в университете. На профиле по беспилотникам будут готовить бакалавров. Выпускники смогут работать инженерами, конструкторами летательных аппаратов, инженерами-технологами по производству летательных аппаратов,. Материалами, которыми смогут оперировать будущие специалисты в производстве, будут не только традиционные, но и новые, например, композитные. В вузе заявили, что выпускники направления будут работать в современных системах компьютерного моделирования, разбираться в типовых конструкциях узлов, агрегатов и летательных аппаратов в целом. Окончившие политех будут в состоянии выполнить конструкторско-технологический проект беспилотного летательного аппарата легкого и среднего класса. Учебный процесс будет со своими особенностями. Его планируют вести в проектной форме. Темы проектов определят совместно с предприятиями аэрокосмического профиля.

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) открыли программу подготовки инженеров для беспилотных летательных аппаратов. Как рассказали в пресс-службе вуза, подготовку будут вести в рамках направления «Авиастроение». «В Политехническом институте ЮУрГУ открывается образовательная программа „Беспилотные летательные аппараты“. Направление подготовки „Авиастроение“», — сообщили в университете. На профиле по беспилотникам будут готовить бакалавров. Выпускники смогут работать инженерами, конструкторами летательных аппаратов, инженерами-технологами по производству летательных аппаратов,. Материалами, которыми смогут оперировать будущие специалисты в производстве, будут не только традиционные, но и новые, например, композитные. В вузе заявили, что выпускники направления будут работать в современных системах компьютерного моделирования, разбираться в типовых конструкциях узлов, агрегатов и летательных аппаратов в целом. Окончившие политех будут в состоянии выполнить конструкторско-технологический проект беспилотного летательного аппарата легкого и среднего класса. Учебный процесс будет со своими особенностями. Его планируют вести в проектной форме. Темы проектов определят совместно с предприятиями аэрокосмического профиля.