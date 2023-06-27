27 июня 2023

В челябинском вузе начнут готовить инженеров для беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Инженеры для беспилотников будут специалистами широкого профиля Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) открыли программу подготовки инженеров для беспилотных летательных аппаратов. Как рассказали в пресс-службе вуза, подготовку будут вести в рамках направления «Авиастроение».

«В Политехническом институте ЮУрГУ открывается образовательная программа „Беспилотные летательные аппараты“. Направление подготовки „Авиастроение“», — сообщили в университете.

На профиле по беспилотникам будут готовить бакалавров. Выпускники смогут работать инженерами, конструкторами летательных аппаратов, инженерами-технологами по производству летательных аппаратов,. Материалами, которыми смогут оперировать будущие специалисты в производстве, будут не только традиционные, но и новые, например, композитные.

В вузе заявили, что выпускники направления будут работать в современных системах компьютерного моделирования, разбираться в типовых конструкциях узлов, агрегатов и летательных аппаратов в целом. Окончившие политех будут в состоянии выполнить конструкторско-технологический проект беспилотного летательного аппарата легкого и среднего класса.

Учебный процесс будет со своими особенностями. Его планируют вести в проектной форме. Темы проектов определят совместно с предприятиями аэрокосмического профиля.

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В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) открыли программу подготовки инженеров для беспилотных летательных аппаратов. Как рассказали в пресс-службе вуза, подготовку будут вести в рамках направления «Авиастроение». «В Политехническом институте ЮУрГУ открывается образовательная программа „Беспилотные летательные аппараты“. Направление подготовки „Авиастроение“», — сообщили в университете. На профиле по беспилотникам будут готовить бакалавров. Выпускники смогут работать инженерами, конструкторами летательных аппаратов, инженерами-технологами по производству летательных аппаратов,. Материалами, которыми смогут оперировать будущие специалисты в производстве, будут не только традиционные, но и новые, например, композитные. В вузе заявили, что выпускники направления будут работать в современных системах компьютерного моделирования, разбираться в типовых конструкциях узлов, агрегатов и летательных аппаратов в целом. Окончившие политех будут в состоянии выполнить конструкторско-технологический проект беспилотного летательного аппарата легкого и среднего класса. Учебный процесс будет со своими особенностями. Его планируют вести в проектной форме. Темы проектов определят совместно с предприятиями аэрокосмического профиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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