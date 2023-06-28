Кремль оценил заявления, что Суровикин знал заранее о мятеже Пригожина

Кремль предупредил о спекуляциях после мятежа Пригожина

28 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что вокруг мятежа Пригожина будут спекуляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Вокруг мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина будут разные спекуляции. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слухи, что о готовящемся плане Пригожина знал генерал Сергей Суровикин. «Вокруг этого события будут разные спекуляции и пересуды. Это как раз один из таких примеров», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Вокруг мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина будут разные спекуляции. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слухи, что о готовящемся плане Пригожина знал генерал Сергей Суровикин. «Вокруг этого события будут разные спекуляции и пересуды. Это как раз один из таких примеров», — сказал Песков во время общения с журналистами.