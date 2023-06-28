Кремль оценил заявления, что Суровикин знал заранее о мятеже Пригожина

Дмитрий Песков заявил, что вокруг мятежа Пригожина будут спекуляции
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Вокруг мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина будут разные спекуляции. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слухи, что о готовящемся плане Пригожина знал генерал Сергей Суровикин.
«Вокруг этого события будут разные спекуляции и пересуды. Это как раз один из таких примеров», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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