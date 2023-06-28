Кремль оценил заявления, что Суровикин знал заранее о мятеже Пригожина

Кремль предупредил о спекуляциях после мятежа Пригожина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что вокруг мятежа Пригожина будут спекуляции Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Вокруг мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина будут разные спекуляции. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слухи, что о готовящемся плане Пригожина знал генерал Сергей Суровикин.

«Вокруг этого события будут разные спекуляции и пересуды. Это как раз один из таких примеров», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вокруг мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина будут разные спекуляции. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слухи, что о готовящемся плане Пригожина знал генерал Сергей Суровикин. «Вокруг этого события будут разные спекуляции и пересуды. Это как раз один из таких примеров», — сказал Песков во время общения с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...