27 июня 2023

В пермском селе Зарубино отметят «Праздник топора»

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Этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Мастера народных промыслов».Тюмень , топор
Мастера столярного искусств покажут свои умения Фото:

Фестиваль народных промыслов «Праздник топора» пройдет в селе Зарубино Пермского края. Здесь пройдут мастер-классы по деревообработке, выставка старинных изделий для столярного промысла и быта различных народов России. Гостей также ждут музыка и игры.

«Гостей фестиваля ждут мастер-классы от лучших ремесленников Пермского края, старинные русские народные игры, национальная музыка и звонкие голоса вокалистов, ярмарка, традиционные молодецкие игры, а также незабываемые эмоции, яркие впечатления, новые друзья!» — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Главным событием станет конкурс художественного мастерства резчиков по дереву, столяров и плотников.

Стартует фестиваль в полдень 29 июля. Село Зарубино находится в Кунгурском муниципальном округе в 110 км от Перми.

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Фестиваль народных промыслов «Праздник топора» пройдет в селе Зарубино Пермского края. Здесь пройдут мастер-классы по деревообработке, выставка старинных изделий для столярного промысла и быта различных народов России. Гостей также ждут музыка и игры. «Гостей фестиваля ждут мастер-классы от лучших ремесленников Пермского края, старинные русские народные игры, национальная музыка и звонкие голоса вокалистов, ярмарка, традиционные молодецкие игры, а также незабываемые эмоции, яркие впечатления, новые друзья!» — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Главным событием станет конкурс художественного мастерства резчиков по дереву, столяров и плотников. Стартует фестиваль в полдень 29 июля. Село Зарубино находится в Кунгурском муниципальном округе в 110 км от Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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