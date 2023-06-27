В пермском селе Зарубино отметят «Праздник топора»

Фестиваль народных промыслов «Праздник топора» пройдет в селе Зарубино Пермского края. Здесь пройдут мастер-классы по деревообработке, выставка старинных изделий для столярного промысла и быта различных народов России. Гостей также ждут музыка и игры.
«Гостей фестиваля ждут мастер-классы от лучших ремесленников Пермского края, старинные русские народные игры, национальная музыка и звонкие голоса вокалистов, ярмарка, традиционные молодецкие игры, а также незабываемые эмоции, яркие впечатления, новые друзья!» — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Главным событием станет конкурс художественного мастерства резчиков по дереву, столяров и плотников.
Стартует фестиваль в полдень 29 июля. Село Зарубино находится в Кунгурском муниципальном округе в 110 км от Перми.
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