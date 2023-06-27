В Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги по улице Пионерская из-за капитального ремонта. Официальный сайт властей столицы ХМАО сообщает, что проезд ограничили на четыре месяца.
«Движение перекрыто от кольцевого пересечения улиц Строителей-Студенческая до улицы Светлая, это связано с капитальным ремонтом дорожного полотна по улице Пионерская. Проезд будет ограничен до ноября текущего года», — проинформировала мэрия Ханты-Мансийска. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Светлой и Башмаковых.
За четыре месяца специалисты отремонтируют 650 метров дорожного полотна: от кольцевого пересечения с улицей Студенческой до улицы Крупской. Они расширят Пионерскую улицу, восстановят тротуары, бордюры, обновят ливневки, освещение.
Ранее URA.RU писало, что из-за планового обследования частично закрыли проезд автомобилей по мосту через Обь в районе Сургута. Ограничение действовало до 28 июня 2023 года.
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