27 июня 2023

В Ханты-Мансийске на четыре месяца перекрыли дорогу из-за ремонта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, проезд закрыт, проезд запрещен, ремонт дороги
В столице ХМАО ограничат движение по улице Пионерской Фото:

В Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги по улице Пионерская из-за капитального ремонта. Официальный сайт властей столицы ХМАО сообщает, что проезд ограничили на четыре месяца.

«Движение перекрыто от кольцевого пересечения улиц Строителей-Студенческая до улицы Светлая, это связано с капитальным ремонтом дорожного полотна по улице Пионерская. Проезд будет ограничен до ноября текущего года», — проинформировала мэрия Ханты-Мансийска. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Светлой и Башмаковых.

За четыре месяца специалисты отремонтируют 650 метров дорожного полотна: от кольцевого пересечения с улицей Студенческой до улицы Крупской. Они расширят Пионерскую улицу, восстановят тротуары, бордюры, обновят ливневки, освещение.

Ранее URA.RU писало, что из-за планового обследования частично закрыли проезд автомобилей по мосту через Обь в районе Сургута. Ограничение действовало до 28 июня 2023 года.

Объехать перекрытый участок Пионерской улицы можно по ул. Светлой и Башмаковых
Объехать перекрытый участок Пионерской улицы можно по ул. Светлой и Башмаковых
Фото:

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В Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги по улице Пионерская из-за капитального ремонта. Официальный сайт властей столицы ХМАО сообщает, что проезд ограничили на четыре месяца. «Движение перекрыто от кольцевого пересечения улиц Строителей-Студенческая до улицы Светлая, это связано с капитальным ремонтом дорожного полотна по улице Пионерская. Проезд будет ограничен до ноября текущего года», — проинформировала мэрия Ханты-Мансийска. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Светлой и Башмаковых. За четыре месяца специалисты отремонтируют 650 метров дорожного полотна: от кольцевого пересечения с улицей Студенческой до улицы Крупской. Они расширят Пионерскую улицу, восстановят тротуары, бордюры, обновят ливневки, освещение. Ранее URA.RU писало, что из-за планового обследования частично закрыли проезд автомобилей по мосту через Обь в районе Сургута. Ограничение действовало до 28 июня 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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