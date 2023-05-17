В ХМАО перекроют движение по мосту через Обь

Ограничения будут действовать две недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из-за планового обследования вводятся ограничения на проезд автомобилей по мосту через Обь в районе Сургута. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении автомобильных дорог.

«С 12 по 28 июня 2023 года на мосту через реку Обь имени Валентина Федоровича Солохина будет проводиться ежегодное плановое обследование. В этой связи с 01:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту», — сообщили в ведомстве.

В управлении автомобильных дорог принесли извинения автомобилистам за предоставленные неудобства. Кроме этого, попросили водителей учитывать ограничения движения через мост при планировании поездок.

Ранее URA.RU В ХМАО ограничили движение транспорта по мосту через Обь из-за ремонта. По мосту запрещен проезд техники массой свыше 50 тонн.