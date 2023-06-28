Губернатор Шумков принес извинения за транспортную реформу от имени мэра Кургана

Вадим Шумков извинился перед курганцами за транспортную реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес извинения от имени мэра Елены Ситниковой за неудобства, которые принесла горожанам транспортная реформа. Об этом глава региона написал в своем telgram-канале.

«За то, что получается не все и не сразу, а также случаются сбои и недоработки, Елена Вячеславовна вместе со своими коллегами по администрации города приносит свои извинения. И обещает и дальше работать над сглаживанием этих проблем и устранением недоработок», — написал Шумков.

Глава региона отметил, что настоящий смысл транспортной реформы — это не создание неудобств, а господдержка в связке с тарифным регулированием, которые призваны сдерживать рост стоимости билетов и параллельно обновлять автобусный парк. По словам Шумкова, с помощью господдержки планируется закупка еще около ста единиц транспорта с помощью помощи от государства.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что новые китайские автобусы марки Yutong горожанам покажут на Центральной площади 4 июля. Они были закуплены для транспортной реформы. Кроме того, по словам губернатора Шумкова, на маршруты помимо импортных автобусов выйдет и транспорт местного завода «КАВЗ».