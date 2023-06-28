Губернатор Шумков принес извинения за транспортную реформу от имени мэра Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Вадим Шумков извинился перед курганцами за транспортную реформу Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес извинения от имени мэра Елены Ситниковой за неудобства, которые принесла горожанам транспортная реформа. Об этом глава региона написал в своем telgram-канале.

«За то, что получается не все и не сразу, а также случаются сбои и недоработки, Елена Вячеславовна вместе со своими коллегами по администрации города приносит свои извинения. И обещает и дальше работать над сглаживанием этих проблем и устранением недоработок», — написал Шумков.

Глава региона отметил, что настоящий смысл транспортной реформы — это не создание неудобств, а господдержка в связке с тарифным регулированием, которые призваны сдерживать рост стоимости билетов и параллельно обновлять автобусный парк. По словам Шумкова, с помощью господдержки планируется закупка еще около ста единиц транспорта с помощью помощи от государства.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что новые китайские автобусы марки Yutong горожанам покажут на Центральной площади 4 июля. Они были закуплены для транспортной реформы. Кроме того, по словам губернатора Шумкова, на маршруты помимо импортных автобусов выйдет и транспорт местного завода «КАВЗ».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес извинения от имени мэра Елены Ситниковой за неудобства, которые принесла горожанам транспортная реформа. Об этом глава региона написал в своем telgram-канале. «За то, что получается не все и не сразу, а также случаются сбои и недоработки, Елена Вячеславовна вместе со своими коллегами по администрации города приносит свои извинения. И обещает и дальше работать над сглаживанием этих проблем и устранением недоработок», — написал Шумков. Глава региона отметил, что настоящий смысл транспортной реформы — это не создание неудобств, а господдержка в связке с тарифным регулированием, которые призваны сдерживать рост стоимости билетов и параллельно обновлять автобусный парк. По словам Шумкова, с помощью господдержки планируется закупка еще около ста единиц транспорта с помощью помощи от государства. Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что новые китайские автобусы марки Yutong горожанам покажут на Центральной площади 4 июля. Они были закуплены для транспортной реформы. Кроме того, по словам губернатора Шумкова, на маршруты помимо импортных автобусов выйдет и транспорт местного завода «КАВЗ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...