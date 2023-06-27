Мэр Ситникова рассказала, когда курганцы увидят новые автобусы

Новые китайские автобусы марки Yutong курганцам покажут на площади

28 июня 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Курган едут китайские автобусы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Глава Кургана Елена Ситникова пояснила, что новые автобусы, которые перевозчики закупили для транспортной реформы, курганцы увидят во вторник (4 июля). Новую технику покажут на центральной площади. Глава города рассказала об этом на заседании гордумы, представив отчет о проделанной работе. «Перевозчики, которые выиграли и работают на регулируемом тарифе [транспортная реформа], обновляют подвижной состав. Он уже в городе, сейчас проходит регистрацию. На следующей неделе во вторник на площади мы их покажем горожанам», — уточнила Ситникова. Сообщается, что в Курган едут автобусы китайской марки Yutong. В открытых источниках отмечается, что данный бренд находится в топе производителей пассажирского транспорта в Китае. Автобусы Yutong доставляют во многие страны и республики, такие как Куба, Венесуэла, Россия, Иран, Саудовская Аравия, Гонконг, Макао. Ранее URA.RU писало, что китайские автобусы для курганских перевозчиков проверяли на таможне. После оформления всех необходимых документов транспорт будет передан предпринимателям.

Глава Кургана Елена Ситникова пояснила, что новые автобусы, которые перевозчики закупили для транспортной реформы, курганцы увидят во вторник (4 июля). Новую технику покажут на центральной площади. Глава города рассказала об этом на заседании гордумы, представив отчет о проделанной работе. «Перевозчики, которые выиграли и работают на регулируемом тарифе [транспортная реформа], обновляют подвижной состав. Он уже в городе, сейчас проходит регистрацию. На следующей неделе во вторник на площади мы их покажем горожанам», — уточнила Ситникова. Сообщается, что в Курган едут автобусы китайской марки Yutong. В открытых источниках отмечается, что данный бренд находится в топе производителей пассажирского транспорта в Китае. Автобусы Yutong доставляют во многие страны и республики, такие как Куба, Венесуэла, Россия, Иран, Саудовская Аравия, Гонконг, Макао. Ранее URA.RU писало, что китайские автобусы для курганских перевозчиков проверяли на таможне. После оформления всех необходимых документов транспорт будет передан предпринимателям.