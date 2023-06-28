В челябинском районе созрел урожай белых грибов. Фото, Видео

28 июня 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Лето в Челябинской области выдалось урожайным на грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тумаке, в поселке Карталинского района Челябинской области, созрел урожай белых грибов. Грибники собирают их целыми корзинами. «Время грибов наступило. Жители Тумака собирают грибы корзинами, и, говорят, готовить из них вкусные блюда», — сообщает издание «Карталинская новь» О том, что в челябинский лесах появились грибы, сообщают жители с разных территорий региона. Май в области был жарким, во второй половине июня прошли дожди. После этого в лесах наконец выросли грибы. Грибники собирают белые грибы целыми корзинами Фото: издание «Карталинская новь» Во второй половине июня в поселке Тумак Челябинской области прошли дожди, после чего появились грибы Фото: издание «Карталинская новь»

В Тумаке, в поселке Карталинского района Челябинской области, созрел урожай белых грибов. Грибники собирают их целыми корзинами. «Время грибов наступило. Жители Тумака собирают грибы корзинами, и, говорят, готовить из них вкусные блюда», — сообщает издание «Карталинская новь» О том, что в челябинский лесах появились грибы, сообщают жители с разных территорий региона. Май в области был жарким, во второй половине июня прошли дожди. После этого в лесах наконец выросли грибы.