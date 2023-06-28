Лето в Челябинской области выдалось урожайным на грибы
В Тумаке, в поселке Карталинского района Челябинской области, созрел урожай белых грибов. Грибники собирают их целыми корзинами.
«Время грибов наступило. Жители Тумака собирают грибы корзинами, и, говорят, готовить из них вкусные блюда», — сообщает издание «Карталинская новь»
О том, что в челябинский лесах появились грибы, сообщают жители с разных территорий региона. Май в области был жарким, во второй половине июня прошли дожди. После этого в лесах наконец выросли грибы.
Грибники собирают белые грибы целыми корзинами
Во второй половине июня в поселке Тумак Челябинской области прошли дожди, после чего появились грибы
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