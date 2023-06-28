В челябинском районе созрел урожай белых грибов. Фото, Видео

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Лето в Челябинской области выдалось урожайным на грибы Фото:

В Тумаке, в поселке Карталинского района Челябинской области, созрел урожай белых грибов. Грибники собирают их целыми корзинами.

«Время грибов наступило. Жители Тумака собирают грибы корзинами, и, говорят, готовить из них вкусные блюда», — сообщает издание «Карталинская новь»

О том, что в челябинский лесах появились грибы, сообщают жители с разных территорий региона. Май в области был жарким, во второй половине июня прошли дожди. После этого в лесах наконец выросли грибы.

Грибники собирают белые грибы целыми корзинами
Грибники собирают белые грибы целыми корзинами
Фото:
Во второй половине июня в поселке Тумак Челябинской области прошли дожди, после чего появились грибы
Во второй половине июня в поселке Тумак Челябинской области прошли дожди, после чего появились грибы
Фото:

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В Тумаке, в поселке Карталинского района Челябинской области, созрел урожай белых грибов. Грибники собирают их целыми корзинами. «Время грибов наступило. Жители Тумака собирают грибы корзинами, и, говорят, готовить из них вкусные блюда», — сообщает издание «Карталинская новь» О том, что в челябинский лесах появились грибы, сообщают жители с разных территорий региона. Май в области был жарким, во второй половине июня прошли дожди. После этого в лесах наконец выросли грибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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