Губернатор ХМАО заблокировала вопрос сокращения сроков начала оплаты капремонта в новостройках. Инсайд

28 июня 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заблокировала неоднозначную инициативу фонда капремонта Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова заблокировала вопрос сокращения сроков начала оплаты капремонта в новостройках. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Комарова дала поручение подчиненным снять с рассмотрения на заседании окружной думы законопроекта, который предполагал бы сокращение срока платы за капремонт с 5 до 3 лет. Она посчитала эту инициативу попыткой решить проблемы руководства Югорского фонда капремонта за счет поборов с жильцов новостроек», — сообщает инсайдер. Собеседник агентства считает, что документ вообще никогда не вернется на обсуждение в региональный парламент. «Если бы дума приняла решение и обязала людей платить взносы на два года раньше, это вызвало бы возмущение югорчан. Кроме того, сама инициатива юридически не проработана», — резюмировал инсайдер. Проблемную инициативу должны были обсуждать на заседании окружной думы 29 июня. Журналист URA.RU направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО с просьбой прокомментировать инсайдерскую информацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало об обсуждении инициативы властей ХМАО заставить жильцов новостроек начинать платить за капремонт на два года раньше. Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заблокировала вопрос сокращения сроков начала оплаты капремонта в новостройках. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Комарова дала поручение подчиненным снять с рассмотрения на заседании окружной думы законопроекта, который предполагал бы сокращение срока платы за капремонт с 5 до 3 лет. Она посчитала эту инициативу попыткой решить проблемы руководства Югорского фонда капремонта за счет поборов с жильцов новостроек», — сообщает инсайдер. Собеседник агентства считает, что документ вообще никогда не вернется на обсуждение в региональный парламент. «Если бы дума приняла решение и обязала людей платить взносы на два года раньше, это вызвало бы возмущение югорчан. Кроме того, сама инициатива юридически не проработана», — резюмировал инсайдер. Проблемную инициативу должны были обсуждать на заседании окружной думы 29 июня. Журналист URA.RU направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО с просьбой прокомментировать инсайдерскую информацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало об обсуждении инициативы властей ХМАО заставить жильцов новостроек начинать платить за капремонт на два года раньше. Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству.