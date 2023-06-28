Экономист назвал самый большой риск Европы

Экономист Беляев: Европе грозит стагнация из-за высокой насыщенности своего рынка

29 июня 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Европейский рынок перенасыщен, что может привести к стагнации и социальному кризису, считает Михаил Беляев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Европейской экономике угрожает стагнация из-за высокой насыщенности внутреннего рынка, так как не остается горизонтов для развития. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Самый большой риск у Европы связан с тем, что со своей внутренней экономикой она натолкнулась на пределы своего расширения и развития. Рынок сверхнасыщенный, и у Европы уже нет сфер, куда бы она могла развиваться и расширяться. Именно поэтому европейцы так активно двигаются в зеленые технологии. Они используют эту нишу, чтобы развиваться, но это частично покрывает последствия», — сказал Михаил Беляев. «Им некуда развиваться, что приведет к затуханию темпов роста. А дальше все вытекающие отсюда последствия в самом широком смысле. Это выльется в социально-экономические кризисы. Самые катастрофические не хочется рисовать, но просматриваются и такие сюжеты. Им надо прилагать все усилия для того, чтобы этот сценарий не реализовался и преодолеть внутреннюю замкнутость», — добавил экономист. Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что западные страны находятся в долгах. Тем временем аналитики заявили, что цены на продукты в России снизились на 1,12% в годовом выражении и РФ стала единственной страной в Европе, которой удалось снизить цены в мае 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейской экономике угрожает стагнация из-за высокой насыщенности внутреннего рынка, так как не остается горизонтов для развития. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Самый большой риск у Европы связан с тем, что со своей внутренней экономикой она натолкнулась на пределы своего расширения и развития. Рынок сверхнасыщенный, и у Европы уже нет сфер, куда бы она могла развиваться и расширяться. Именно поэтому европейцы так активно двигаются в зеленые технологии. Они используют эту нишу, чтобы развиваться, но это частично покрывает последствия», — сказал Михаил Беляев. «Им некуда развиваться, что приведет к затуханию темпов роста. А дальше все вытекающие отсюда последствия в самом широком смысле. Это выльется в социально-экономические кризисы. Самые катастрофические не хочется рисовать, но просматриваются и такие сюжеты. Им надо прилагать все усилия для того, чтобы этот сценарий не реализовался и преодолеть внутреннюю замкнутость», — добавил экономист. Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что западные страны находятся в долгах. Тем временем аналитики заявили, что цены на продукты в России снизились на 1,12% в годовом выражении и РФ стала единственной страной в Европе, которой удалось снизить цены в мае 2023 года.