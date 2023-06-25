РИАН: РФ стала единственной страной в Европе, где снизились цены на продукты

Цены на продукты в РФ снижаются, следует из расчетов РИА Новости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на продукты в России снизились на 1,12% в годовом выражении. Об этом сообщают аналитики РИА Новости. Они уточнили, что РФ стала единственной страной в Европе, которой удалось снизить цены в мае 2023 года.

«В мае Россия оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на рекордные 1,12 процента в годовом выражении», — сообщают аналитики РИА Новости. На Украине продовольственная инфляция составила 20%.

Самый высокий показатель, как и прежде, в Венгрии. Однако там инфляция снизилась с 39 до 34%. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, причиной возросшей инфляции в странах Европы являются высокие цены на энергоносители.

Ранее Минэкономразвития заявило о замедлении инфляции в России. По сообщению ведомства, в годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%. Основной причиной замедления инфляции стало снижение цен на продовольственные товары. Директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович в апреле 2023 года заявлял, что российские власти заморозят цены на некоторые виды продуктов. По его словам, такое решение позволит компенсировать рост цен на еду в условиях санкций.