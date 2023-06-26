Директор от России в МВФ сообщил о критическом состоянии стран Запада

В Италии увеличивается госдолг из-за стагнации в экономике Фото: Анна Майорова © URA.RU

Западные страны находятся в долгах. Об этом сообщил заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Сегодня Европа почти вся в долгах. Великобритания, Франция Испания, Португалия, не говоря уже о Греции и Италии», — сообщил Можин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что экономика Италии не растет уже 20 лет. Это является причиной большого госдолга.

Можин сообщил, что что «больная экономика лечится через боль» и других методов нет. Он подчеркнул, что необходимо увеличивать процентные ставки для снижения инфляции. По словам директора, западные страны не справляются с экономикой из-за «властвования популизма». «Сама политическая система этих стран по сути дела приводит к тому, что у них полная, так сказать, фиксация на краткосрочных показателях», — отметил Можин.

Эксперт отметил, что Европа может превратиться в «страну среднего уровня жизни». «Это трагедия, но я не вижу способности у этих властей допустить боль [для спасения экономики]», — подчеркнул он.

Ранее Можин заявлял, что фрагментация экономики в мире становится неизбежной из-за использования западными странами в качестве оружия доллара и евро в международной торговли и финансов. По его мнению, процесс не завершится.