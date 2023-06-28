Силовики задержали опекуна Далера Бобиева в качестве подозреваемой

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День детей. Курган, ребенок, материнство, дети, мальчик
Опекун пропавшего мальчика Вероника Наумова находится в СК Фото:
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Силовики задержали опекуна шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову в качестве подозреваемой в деле о пропаже ребенка. Об этом сообщают в соцсетях.

«Вероника Наумова задержана силовиками в качестве подозреваемой», — передает telegram-канал «Вечерние ведомости». По данным URA.RU, Наумова находится в отделении Следственного комитета на Московской.

Журналист агентства обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ПДН увезли из квартиры оставшихся пятерых детей Наумовой. Последние новости по поискам Далера Бобиева — в материале URA.RU.

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Силовики задержали опекуна шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову в качестве подозреваемой в деле о пропаже ребенка. Об этом сообщают в соцсетях. «Вероника Наумова задержана силовиками в качестве подозреваемой», — передает telegram-канал «Вечерние ведомости». По данным URA.RU, Наумова находится в отделении Следственного комитета на Московской. Журналист агентства обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что сотрудники ПДН увезли из квартиры оставшихся пятерых детей Наумовой. Последние новости по поискам Далера Бобиева — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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