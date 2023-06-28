Силовики задержали опекуна Далера Бобиева в качестве подозреваемой

Опекун пропавшего мальчика Вероника Наумова находится в СК
новость из сюжетаВ Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика
Силовики задержали опекуна шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову в качестве подозреваемой в деле о пропаже ребенка. Об этом сообщают в соцсетях.
«Вероника Наумова задержана силовиками в качестве подозреваемой», — передает telegram-канал «Вечерние ведомости». По данным URA.RU, Наумова находится в отделении Следственного комитета на Московской.
Журналист агентства обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что сотрудники ПДН увезли из квартиры оставшихся пятерых детей Наумовой. Последние новости по поискам Далера Бобиева — в материале URA.RU.
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