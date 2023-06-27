Губернатор ЯНАО Артюхов вернулся из тундры с новыми идеями. Видео

28 июня 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре с коренными жителями Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вернулся из тундры, куда он отправлялся на «цифровой детокс» на три дня, с новыми идеями. Об этом глава округа рассказал в соцсети. «Три дня в тундре пролетели как один. Главное — получилось собраться с кочевниками Полярного Урала, из первых уст узнать об их проблемах. По некоторым вопросам принял решения уже во время встречи — расскажу о них позже», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Глава ЯНАО обсудил с коренными северянами вопросы медицины, образования, ветеринарии и многое другое. Некоторые насущные проблемы решаются легко, и в ближайшее время это будет сделано, а над некоторыми пунктами придется поработать. Артюхов пообещал, что в любом случае, все пожелания услышаны и будут взяты в работу. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Артюхов решил на несколько дней выехать в тундру и пожить в семье кочевников. Итогом поездки станут новые идеи и решения вопросов коренных жителей.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вернулся из тундры, куда он отправлялся на «цифровой детокс» на три дня, с новыми идеями. Об этом глава округа рассказал в соцсети. «Три дня в тундре пролетели как один. Главное — получилось собраться с кочевниками Полярного Урала, из первых уст узнать об их проблемах. По некоторым вопросам принял решения уже во время встречи — расскажу о них позже», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Глава ЯНАО обсудил с коренными северянами вопросы медицины, образования, ветеринарии и многое другое. Некоторые насущные проблемы решаются легко, и в ближайшее время это будет сделано, а над некоторыми пунктами придется поработать. Артюхов пообещал, что в любом случае, все пожелания услышаны и будут взяты в работу. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Артюхов решил на несколько дней выехать в тундру и пожить в семье кочевников. Итогом поездки станут новые идеи и решения вопросов коренных жителей.