25 июня 2023
24 июня 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов устроил себе цифровой детокс

Губернатор ЯНАО Артюхов уехал в тундру узнать о текущих проблемах кочевников
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов уехал в тундру Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уехал в тундру, чтобы узнать об актуальных проблемах тундровиков и устроить «цифровой детокс». Об этом глава округа сообщил в соцсетях.

«Решил повторить прошлогодний опыт — выбраться на пару дней в тундру, более подходящего места для информационного и цифрового детокса не найти. Посетим большую кочевую семью Вэненго, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала, постараемся понять актуальные вопросы кочевников на месте, чтобы в ближайшее время их решать», — сказал Дмитрий Артюхов в видеообращении, опубликованном в его личном telegram-канале.

В поездке компанию губернатору составит блогер-путешественник Богдан Булычев, который познакомился с главой региона на Петербургском международном экономическом форуме. По итогу Булычев планирует показать подписчикам, как отдыхает глава региона.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов в 2022 году посетил тундру. Там он принял участие в совете старейшин, на котором обсуждались проблемы северных народов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уехал в тундру, чтобы узнать об актуальных проблемах тундровиков и устроить «цифровой детокс». Об этом глава округа сообщил в соцсетях. «Решил повторить прошлогодний опыт — выбраться на пару дней в тундру, более подходящего места для информационного и цифрового детокса не найти. Посетим большую кочевую семью Вэненго, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала, постараемся понять актуальные вопросы кочевников на месте, чтобы в ближайшее время их решать», — сказал Дмитрий Артюхов в видеообращении, опубликованном в его личном telegram-канале. В поездке компанию губернатору составит блогер-путешественник Богдан Булычев, который познакомился с главой региона на Петербургском международном экономическом форуме. По итогу Булычев планирует показать подписчикам, как отдыхает глава региона. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов в 2022 году посетил тундру. Там он принял участие в совете старейшин, на котором обсуждались проблемы северных народов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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