Губернатор ЯНАО Артюхов устроил себе цифровой детокс

Губернатор ЯНАО Артюхов уехал в тундру узнать о текущих проблемах кочевников

Дмитрий Артюхов уехал в тундру Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уехал в тундру, чтобы узнать об актуальных проблемах тундровиков и устроить «цифровой детокс». Об этом глава округа сообщил в соцсетях.

«Решил повторить прошлогодний опыт — выбраться на пару дней в тундру, более подходящего места для информационного и цифрового детокса не найти. Посетим большую кочевую семью Вэненго, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала, постараемся понять актуальные вопросы кочевников на месте, чтобы в ближайшее время их решать», — сказал Дмитрий Артюхов в видеообращении, опубликованном в его личном telegram-канале.

В поездке компанию губернатору составит блогер-путешественник Богдан Булычев, который познакомился с главой региона на Петербургском международном экономическом форуме. По итогу Булычев планирует показать подписчикам, как отдыхает глава региона.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов в 2022 году посетил тундру. Там он принял участие в совете старейшин, на котором обсуждались проблемы северных народов.