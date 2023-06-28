Шумков рассказал, сколько денег потратят на новые автобусы для Кургана и Шадринска

28 июня 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Шумков рассказал о том, сколько денег направлено на закупку новых автобусов для Кургана и Шадринска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обновление автобусного парка в Кургане и Шадринске обойдется в полтора миллиарда рублей. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Скоро на маршруты в Кургане выйдут 34 единицы новой техники. В планах закупка 28 автобусов… Рассматриваем возможность закупки еще более 70 автобусов с использованием масштабного субсидирования от государства для Кургана и Шадринска. В обновление транспорта вкладывается 1,5 млрд рублей с кредитными процентами», — написал Шумков. По словам курганского губернатора, закупаются как отечественные автобусы современной комплектации, в том числе КАВЗы, так и китайские. Шумков подчеркнул, что господдержка вместе с тарифным регулированием помогут сдержать рост цен на проезд, а также позволят обновить автобусный парк. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в своем telegram-канале о том, что мэрии Кургана направили 75 млн рублей на стимулирование закупки новых пассажирских автобусов для городских маршрутов. По его словам, до конца года планируется направить еще 300 млн рублей на обновление автобусного парка в Кургане и Шадринске.

Обновление автобусного парка в Кургане и Шадринске обойдется в полтора миллиарда рублей. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Скоро на маршруты в Кургане выйдут 34 единицы новой техники. В планах закупка 28 автобусов… Рассматриваем возможность закупки еще более 70 автобусов с использованием масштабного субсидирования от государства для Кургана и Шадринска. В обновление транспорта вкладывается 1,5 млрд рублей с кредитными процентами», — написал Шумков. По словам курганского губернатора, закупаются как отечественные автобусы современной комплектации, в том числе КАВЗы, так и китайские. Шумков подчеркнул, что господдержка вместе с тарифным регулированием помогут сдержать рост цен на проезд, а также позволят обновить автобусный парк. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в своем telegram-канале о том, что мэрии Кургана направили 75 млн рублей на стимулирование закупки новых пассажирских автобусов для городских маршрутов. По его словам, до конца года планируется направить еще 300 млн рублей на обновление автобусного парка в Кургане и Шадринске.