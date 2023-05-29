Власти планируют потратить сотни миллионов на автобусы в Курганской области

Представители правительства Курганской области планируют в 2023 году дополнительного потратить 300 млн рублей на покупку автобусов. Об этом 30 мая сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«В этом году уже выделили городу Кургану 75 млн на стимулирование приобретения новых пассажирских автобусов для городских маршрутов. Рассматриваем возможность до конца года выделения еще 300 млн рублей на обновление автобусного парка в Кургане, Шадринске и на межмуниципальных перевозках», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что летом в Курган должны привезти 55 новых автобусов. Власти планируют возместить перевозчикам на новых маршрутах в Кургане до 20% стоимости автобусов.
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