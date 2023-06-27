Опекуна пропавшего в Екатеринбурге ребенка признали потерпевшей

28 июня 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Опекун пропавшего мальчика дала показания следователям (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге опекуна пропавшего шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову признали потерпевшей стороной. Об этом она сообщила сама. «Я дала показания следователям. Я потерпевшая сторона, а не подозреваемая», — цитирует Наумову «КП-Екатеринбург». В доме у Наумовой прошли обыски, сама она прошла полиграф. Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Мальчик пропал утром 26 июня, однако информация в СМИ и соцсетях появилась лишь днем. На поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов. Опекуна Веронику Наумову обвинили в плохом обращении с мальчиком. Ее бывший воспитанник заявил, что Наумова запирала малыша в подвале, била электрошокером и держала в холодной воде. Сама женщина информацию опровергла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.

В Екатеринбурге опекуна пропавшего шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову признали потерпевшей стороной. Об этом она сообщила сама. «Я дала показания следователям. Я потерпевшая сторона, а не подозреваемая», — цитирует Наумову «КП-Екатеринбург». В доме у Наумовой прошли обыски, сама она прошла полиграф. Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Мальчик пропал утром 26 июня, однако информация в СМИ и соцсетях появилась лишь днем. На поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов. Опекуна Веронику Наумову обвинили в плохом обращении с мальчиком. Ее бывший воспитанник заявил, что Наумова запирала малыша в подвале, била электрошокером и держала в холодной воде. Сама женщина информацию опровергла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.