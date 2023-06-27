27 июня 2023

Опекуна пропавшего в Екатеринбурге ребенка признали потерпевшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Опекун пропавшего мальчика дала показания следователям (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге опекуна пропавшего шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову признали потерпевшей стороной. Об этом она сообщила сама.

«Я дала показания следователям. Я потерпевшая сторона, а не подозреваемая», — цитирует Наумову «КП-Екатеринбург». В доме у Наумовой прошли обыски, сама она прошла полиграф.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Мальчик пропал утром 26 июня, однако информация в СМИ и соцсетях появилась лишь днем. На поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов. Опекуна Веронику Наумову обвинили в плохом обращении с мальчиком. Ее бывший воспитанник заявил, что Наумова запирала малыша в подвале, била электрошокером и держала в холодной воде. Сама женщина информацию опровергла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.

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В Екатеринбурге опекуна пропавшего шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову признали потерпевшей стороной. Об этом она сообщила сама. «Я дала показания следователям. Я потерпевшая сторона, а не подозреваемая», — цитирует Наумову «КП-Екатеринбург». В доме у Наумовой прошли обыски, сама она прошла полиграф. Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Мальчик пропал утром 26 июня, однако информация в СМИ и соцсетях появилась лишь днем. На поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов. Опекуна Веронику Наумову обвинили в плохом обращении с мальчиком. Ее бывший воспитанник заявил, что Наумова запирала малыша в подвале, била электрошокером и держала в холодной воде. Сама женщина информацию опровергла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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