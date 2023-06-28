«Ведомости»: мобилизованного приговорили к девяти годам за самовольное оставление части

29 июня 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Ранее за отсутствие в воинской части более месяца предусматривалось максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по причине того, что он самовольно покинул расположение части и отправился домой. Сейчас его дело рассматривает Тихоокеанский флотский военный суд. Дивисенко был мобилизовал в сентябре 2022 года. В ноябре он самовольно покинул расположение части и уехал домой, где находился до 10 января 2023 года, после чего добровольно явился в правоохранительные органы. Его отправили в военно-морской клинический госпиталь, однако спустя 10 дней он решил его покинуть. Только 4 февраля 2022 года его нашли в собственном доме. В третий раз Дивисенко оставил место службы 16 февраля и был задержан представителями военной комендатуры по месту своего жительства 17 марта. После этого мужчина по ходатайству следствия был отправлен в СИЗО, передают «Ведомости» содержание приговора. Денисенко полностью признал свою вину в суде. Он объяснил, что ездил домой к больной жене, которая в апреле 2022 года перенесла операцию. Однако, выслушав всех обвинителей и самого Денисенко, суд пришел к выводу, что с его женой все было в порядке и она не нуждалась в посторонней помощи. Также выяснилось, что срок реабилитации жены подсудимого истек еще в октябре 2022 года. Кроме того, суд установил, что родители военного проживают недалеко от его жены и никогда не оказывали ей помощи. Ранее мобилизованного из Челябинской области приговорили к пяти годам колонии за самовольное оставление части. Как выяснилось, к установленному времени 6 ноября 2022 года он не прибыл из увольнения. В отделение полиции он самостоятельно явился только в конце января 2023 года. Кроме того, известен случай, когда двое мобилизованных, ранее отказавшихся выполнять приказ командира на спецоперации, получили уголовное наказание в виде лишения свободы на три года по части 2.1 статьи 332 УК РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по причине того, что он самовольно покинул расположение части и отправился домой. Сейчас его дело рассматривает Тихоокеанский флотский военный суд. Дивисенко был мобилизовал в сентябре 2022 года. В ноябре он самовольно покинул расположение части и уехал домой, где находился до 10 января 2023 года, после чего добровольно явился в правоохранительные органы. Его отправили в военно-морской клинический госпиталь, однако спустя 10 дней он решил его покинуть. Только 4 февраля 2022 года его нашли в собственном доме. В третий раз Дивисенко оставил место службы 16 февраля и был задержан представителями военной комендатуры по месту своего жительства 17 марта. После этого мужчина по ходатайству следствия был отправлен в СИЗО, передают «Ведомости» содержание приговора. Денисенко полностью признал свою вину в суде. Он объяснил, что ездил домой к больной жене, которая в апреле 2022 года перенесла операцию. Однако, выслушав всех обвинителей и самого Денисенко, суд пришел к выводу, что с его женой все было в порядке и она не нуждалась в посторонней помощи. Также выяснилось, что срок реабилитации жены подсудимого истек еще в октябре 2022 года. Кроме того, суд установил, что родители военного проживают недалеко от его жены и никогда не оказывали ей помощи. Ранее мобилизованного из Челябинской области приговорили к пяти годам колонии за самовольное оставление части. Как выяснилось, к установленному времени 6 ноября 2022 года он не прибыл из увольнения. В отделение полиции он самостоятельно явился только в конце января 2023 года. Кроме того, известен случай, когда двое мобилизованных, ранее отказавшихся выполнять приказ командира на спецоперации, получили уголовное наказание в виде лишения свободы на три года по части 2.1 статьи 332 УК РФ.