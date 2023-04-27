Челябинского мобилизованного отправили в колонию за самоволку

Мобилизованного из Челябинской области приговорили к пяти годам колонии за самовольное оставление части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчина пробыл вне ее пределов несколько месяцев.
«В период мобилизации челябинец к установленному времени 6 ноября 2022 года не прибыл из увольнения. Находясь незаконно вне части, он проводил время по своему усмотрению, обязанности по военной службе не исполнял», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что только в конце января 2023 года военнослужащий прибыл в отделение полиции и заявил о себе, как о совершившем неявку в срок на службу. На этом его незаконное нахождение вне части было прекращено.
Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее на тот же срок был осужден другой житель региона, который также несколько месяцев находился вне воинской части. 19 ноября 2022 года он самовольно покинул расположение. А заявил об этом только 24 января 2023 года.
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