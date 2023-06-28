Власти города ЯНАО планируют потратить на ледовые городки более 20 миллионов рублей

29 июня 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Ледовые городки в Губкинском должны появиться до 10 декабря 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Губкинского (ЯНАО) планируют в следующем сезоне построить шесть ледовых городков на сумму 21 249 200 рублей. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — строительство ледовых городков на территории городского округа город Губкинский. Первоначальная максимальная стоимость контракта — 21 249 200 рублей. Заказчик — администрация города Губкинского», — сообщается в документах на портале. Согласно данным аукциона, планируется возведение ледовых городков в сквере на площади им. И.М. Губкина в микрорайоне № 5, в микрорайоне № 14 на пересечении проспекта Мира и улицы Северного счастья, на территории у дома культуры «Олимп» в микрорайоне № 7, на Бородинском бульваре, возле ДК «Газовик» и на территории парка «Центральный». Исполнитель должен разработать визуализацию городков, спроектировать, установить ледовые конструкции, содержать их в должном состоянии и затем демонтировать. Согласно документам, ледовые городки в Губкинском должны появиться не позднее 10 декабря 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) власти муниципалитета планировали потратить на установку пяти ледовых городков в 2022 году 15 миллионов рублей. Исполнитель так же брал на себя обязанность по обустройству купели на месте проведения «Праздника Крещения» и ледовое оформление храма Петра и Павла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Губкинского (ЯНАО) планируют в следующем сезоне построить шесть ледовых городков на сумму 21 249 200 рублей. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — строительство ледовых городков на территории городского округа город Губкинский. Первоначальная максимальная стоимость контракта — 21 249 200 рублей. Заказчик — администрация города Губкинского», — сообщается в документах на портале. Согласно данным аукциона, планируется возведение ледовых городков в сквере на площади им. И.М. Губкина в микрорайоне № 5, в микрорайоне № 14 на пересечении проспекта Мира и улицы Северного счастья, на территории у дома культуры «Олимп» в микрорайоне № 7, на Бородинском бульваре, возле ДК «Газовик» и на территории парка «Центральный». Исполнитель должен разработать визуализацию городков, спроектировать, установить ледовые конструкции, содержать их в должном состоянии и затем демонтировать. Согласно документам, ледовые городки в Губкинском должны появиться не позднее 10 декабря 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) власти муниципалитета планировали потратить на установку пяти ледовых городков в 2022 году 15 миллионов рублей. Исполнитель так же брал на себя обязанность по обустройству купели на месте проведения «Праздника Крещения» и ледовое оформление храма Петра и Павла.