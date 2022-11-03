В ЯНАО власти потратят на ледовые городки 15 млн рублей

04 ноября 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

В Салехарде потратят на новогоднее украшение ледовых городков 15 млн рублей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) власти муниципалитета планируют потратить на установку пяти ледовых городков 15 млн рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. «Основная задача подрядчика — устройство ледовых городков с декоративными архитектурными элементами, ледовыми скульптурами и художественной подсветкой. Начальная (максимальная) цена контракта — 15 000 000 рублей. Устройство объектов в месте массового отдыха жителей города — не позднее 15.12.2022. Демонтаж ледовых городков — с 20.03.2023 по 30.03.2023 года», — говорится в опубликованных аукционных документах. Тематика ледовых городков — «Остров сокровищ». Помимо установки новогодних конструкций, подрядчик занимается их обслуживанием и последующим демонтажем. В документах аукциона также отмечено, что победитель берет на себя обязанность по обустройство купели на месте проведения «Праздника Крещения» (река Полуй, в районе лодочной станции) и ледовое оформление храма Петра и Павла. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация города Нижневартовска (ХМАО) планирует потратить на украшение города к новому 2023 году около 10 млн рублей. Подрядчик должен установить не менее 17 ледяных и 5 снежных скульптур. Помимо этого к новому году в заказе прописана установка трех горок: 2 на площади Нефтяников и 1 в парке.

В Салехарде (ЯНАО) власти муниципалитета планируют потратить на установку пяти ледовых городков 15 млн рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. «Основная задача подрядчика — устройство ледовых городков с декоративными архитектурными элементами, ледовыми скульптурами и художественной подсветкой. Начальная (максимальная) цена контракта — 15 000 000 рублей. Устройство объектов в месте массового отдыха жителей города — не позднее 15.12.2022. Демонтаж ледовых городков — с 20.03.2023 по 30.03.2023 года», — говорится в опубликованных аукционных документах. Тематика ледовых городков — «Остров сокровищ». Помимо установки новогодних конструкций, подрядчик занимается их обслуживанием и последующим демонтажем. В документах аукциона также отмечено, что победитель берет на себя обязанность по обустройство купели на месте проведения «Праздника Крещения» (река Полуй, в районе лодочной станции) и ледовое оформление храма Петра и Павла. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация города Нижневартовска (ХМАО) планирует потратить на украшение города к новому 2023 году около 10 млн рублей. Подрядчик должен установить не менее 17 ледяных и 5 снежных скульптур. Помимо этого к новому году в заказе прописана установка трех горок: 2 на площади Нефтяников и 1 в парке.