Опекун погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга доводила его до психоза ради денег

29 июня 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Женщина добивалась инвалидности ребенка, чтобы получать деньги за него Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Опекун погибшего мальчика из Екатеринбурга, которого трое суток искали силовики, спасатели и волонтеры, внушала ребенку то, что у него есть воображаемый друг. Также женщина кусала и душила ребенка. Женщина добивалась инвалидности ребенка, чтобы получать дополнительные выплаты за него. Об этом рассказал племянник мужа Вероники Даниил Игольников, который некоторое время проживал в семье опекуна, когда сгорел его дом. Даниил попал в семью Вероники в возрасте 11 лет. «Вероника хотела оформить инвалидность мальчику. Чтобы медики дали инвалидность, нужен диагноз. Именно тогда она внушила ребенку, что у него есть воображаемый друг Костя. Опекун кусал ребенка и говорила, что это сделал Костя. В итоге мальчик поверил в то, что он Костя. Вероника провоцировала психоз у ребенка, чтобы получить деньги, признав его инвалидом», — цитирует слова Игольникова КП. По словам Даниила, процесс купания погибшего ребенка почти всегда заканчивался приступами. «Как-то раз Вероника ошпарила мальчика водой из лейки. У него на животе остались шрамы. Однажды она специально держала его в ледяной воде. Тогда у мальчика случился приступ. Сама опекун его поколачивала. Била за провинность даже электрошокером. Кстати, в детский садик он не ходил из-за синяков», — говорит он. Игольников уверяет, что опекун Вероника поднимала шестилетнего ребенка за шею и душила. «Ребенок терял сознание, а потом появлялся тремор. Малыша начинало трясти, будто у него припадок. Она это делала для того, чтобы показать психиатру. Чтобы ему дали инвалидность. А детей заставляла все это записывать на видео. Но в полицию мы боялись сообщить, потому что нас запугивали», — поделился Даниил. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик, который воспитывался в приемной семье. Больше тысячи волонтеров искали ребенка трое суток. Позже тело мальчика было найдено в сумке в гаражном комплексе. По предварительным данным, он погиб еще в декабре 2022 года. Вся актуальная информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опекун погибшего мальчика из Екатеринбурга, которого трое суток искали силовики, спасатели и волонтеры, внушала ребенку то, что у него есть воображаемый друг. Также женщина кусала и душила ребенка. Женщина добивалась инвалидности ребенка, чтобы получать дополнительные выплаты за него. Об этом рассказал племянник мужа Вероники Даниил Игольников, который некоторое время проживал в семье опекуна, когда сгорел его дом. Даниил попал в семью Вероники в возрасте 11 лет. «Вероника хотела оформить инвалидность мальчику. Чтобы медики дали инвалидность, нужен диагноз. Именно тогда она внушила ребенку, что у него есть воображаемый друг Костя. Опекун кусал ребенка и говорила, что это сделал Костя. В итоге мальчик поверил в то, что он Костя. Вероника провоцировала психоз у ребенка, чтобы получить деньги, признав его инвалидом», — цитирует слова Игольникова КП. По словам Даниила, процесс купания погибшего ребенка почти всегда заканчивался приступами. «Как-то раз Вероника ошпарила мальчика водой из лейки. У него на животе остались шрамы. Однажды она специально держала его в ледяной воде. Тогда у мальчика случился приступ. Сама опекун его поколачивала. Била за провинность даже электрошокером. Кстати, в детский садик он не ходил из-за синяков», — говорит он. Игольников уверяет, что опекун Вероника поднимала шестилетнего ребенка за шею и душила. «Ребенок терял сознание, а потом появлялся тремор. Малыша начинало трясти, будто у него припадок. Она это делала для того, чтобы показать психиатру. Чтобы ему дали инвалидность. А детей заставляла все это записывать на видео. Но в полицию мы боялись сообщить, потому что нас запугивали», — поделился Даниил. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик, который воспитывался в приемной семье. Больше тысячи волонтеров искали ребенка трое суток. Позже тело мальчика было найдено в сумке в гаражном комплексе. По предварительным данным, он погиб еще в декабре 2022 года. Вся актуальная информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU.