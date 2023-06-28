По Сургуту проедет колесница с индийскими божествами

В выходные в Сургуте пройдет праздник индийской культуры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На выходных в Сургуте (ХМАО) во время фестиваля индийской культуры «Ратха Ятра» по улицам города проедет колесница с индийскими божествами. Организатор праздника сообщил корреспонденту агентства, что колесница будет двигаться по улице 60 лет Октября от площади Нефтяников до городского парка культуры и отдыха.

«Впервые в этом году общество „Сознание Кришны“ решило провести в ХМАО культурно-благотворительный фестиваль, посвященный индийской культуре. По ведической традиции, на этом празднике по улицам катают индийских божеств: в Сургуте колесница проедет по улице 60 лет Октября от площади Нефтяников до городского парка культуры и отдыха», — сообщил собеседник URA.RU.

Участников праздника будут угощать индийскими деликатесами, женщинам — дарить цветы, желающие смогут бесплатно покататься на пони или нанести на тело национальную индийскую роспись — мехенди, для детей организуют шоу мыльных пузырей. Фестиваль проводится на благотворительные средства волонтеров и религиозной группы «Сознание Кришны». При подготовке мероприятия организаторы консультировались со студентами из Индии, которые учатся в СурГу.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске прошел фестиваль «Вкус Югры». На празднике побывали больше шести тысяч человек.