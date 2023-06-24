24 июня 2023
23 июня 2023

Жители ХМАО пробуют изыски региональной кухни

В ХМАО проходит гастрономический фестиваль «Вкус Югры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль еды "Гастроном". Екатеринбург, телебашня, фудкорт, парк павлика морозова, недостроенная телевышка, фестиваль еды гастроном
Гастрономический фестиваль впервые проводится в ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийске проходит гастрономический фестиваль «Вкус Югры», на котором гости могут попробовать изыски региональной кухни. Об этом сообщают в telegram-канале «Югра Z Официально».

«Более шести тысяч человек уже успели посетить фестиваль, и каждый из них остался в полном восторге от того, что увидел и попробовал. Здесь представлены необычные рецепты от ресторанов автономного округа. Все желающие могут попробовать изыски региональной югорской кухни, приготовленные шеф-поварами Югры», — пишут в telegram-канале. На площадке работает ярмарка продуктов от местных производителей, а также проходит множество мастер-классов для взрослых и детей.

По информации сайта «Вкус Югры», гастрономический фестиваль впервые проводится в ХМАО при поддержке команды проекта «Гастрономическая карта России» автора-методиста и руководителя Екатерины Шаповаловой. Участниками являются предприятия питания, туристические объекты, производственные предприятия автономного округа, кухни коренных народов Севера.

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В Ханты-Мансийске проходит гастрономический фестиваль «Вкус Югры», на котором гости могут попробовать изыски региональной кухни. Об этом сообщают в telegram-канале «Югра Z Официально». «Более шести тысяч человек уже успели посетить фестиваль, и каждый из них остался в полном восторге от того, что увидел и попробовал. Здесь представлены необычные рецепты от ресторанов автономного округа. Все желающие могут попробовать изыски региональной югорской кухни, приготовленные шеф-поварами Югры», — пишут в telegram-канале. На площадке работает ярмарка продуктов от местных производителей, а также проходит множество мастер-классов для взрослых и детей. По информации сайта «Вкус Югры», гастрономический фестиваль впервые проводится в ХМАО при поддержке команды проекта «Гастрономическая карта России» автора-методиста и руководителя Екатерины Шаповаловой. Участниками являются предприятия питания, туристические объекты, производственные предприятия автономного округа, кухни коренных народов Севера.
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