Жители ХМАО пробуют изыски региональной кухни

В ХМАО проходит гастрономический фестиваль «Вкус Югры»

25 июня 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Гастрономический фестиваль впервые проводится в ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийске проходит гастрономический фестиваль «Вкус Югры», на котором гости могут попробовать изыски региональной кухни. Об этом сообщают в telegram-канале «Югра Z Официально». «Более шести тысяч человек уже успели посетить фестиваль, и каждый из них остался в полном восторге от того, что увидел и попробовал. Здесь представлены необычные рецепты от ресторанов автономного округа. Все желающие могут попробовать изыски региональной югорской кухни, приготовленные шеф-поварами Югры», — пишут в telegram-канале. На площадке работает ярмарка продуктов от местных производителей, а также проходит множество мастер-классов для взрослых и детей. По информации сайта «Вкус Югры», гастрономический фестиваль впервые проводится в ХМАО при поддержке команды проекта «Гастрономическая карта России» автора-методиста и руководителя Екатерины Шаповаловой. Участниками являются предприятия питания, туристические объекты, производственные предприятия автономного округа, кухни коренных народов Севера.

В Ханты-Мансийске проходит гастрономический фестиваль «Вкус Югры», на котором гости могут попробовать изыски региональной кухни. Об этом сообщают в telegram-канале «Югра Z Официально». «Более шести тысяч человек уже успели посетить фестиваль, и каждый из них остался в полном восторге от того, что увидел и попробовал. Здесь представлены необычные рецепты от ресторанов автономного округа. Все желающие могут попробовать изыски региональной югорской кухни, приготовленные шеф-поварами Югры», — пишут в telegram-канале. На площадке работает ярмарка продуктов от местных производителей, а также проходит множество мастер-классов для взрослых и детей. По информации сайта «Вкус Югры», гастрономический фестиваль впервые проводится в ХМАО при поддержке команды проекта «Гастрономическая карта России» автора-методиста и руководителя Екатерины Шаповаловой. Участниками являются предприятия питания, туристические объекты, производственные предприятия автономного округа, кухни коренных народов Севера.