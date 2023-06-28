28 июня 2023

В пермском университете из-за задымления эвакуировали почти 100 человек

В Перми студенты и преподаватели ПГНИУ эвакуировались из-за дыма в учебном корпусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, студенческий кампус пгниу, пермский университет, панорама пгниу, вид пгниу с высоты
Один из корпусов университета эвакуировали Фото:

В экономическом корпусе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) из-за задымления в столовой эвакуировали 98 человек. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о задымлении в одном из корпусов ПГНИУ поступило в 09:52. На место незамедлительно были отправлены средства и силы ГУ МВС по Пермскому краю. Из здания самостоятельно эвакуировалось 98 человек», — рассказали в управлении.

Причиной эвакуации стало задымление в столовой, которое произошло из-за пригорания масла во время приготовления еды. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

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В экономическом корпусе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) из-за задымления в столовой эвакуировали 98 человек. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о задымлении в одном из корпусов ПГНИУ поступило в 09:52. На место незамедлительно были отправлены средства и силы ГУ МВС по Пермскому краю. Из здания самостоятельно эвакуировалось 98 человек», — рассказали в управлении. Причиной эвакуации стало задымление в столовой, которое произошло из-за пригорания масла во время приготовления еды. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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