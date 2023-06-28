В пермском университете из-за задымления эвакуировали почти 100 человек

Один из корпусов университета эвакуировали
В экономическом корпусе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) из-за задымления в столовой эвакуировали 98 человек. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Сообщение о задымлении в одном из корпусов ПГНИУ поступило в 09:52. На место незамедлительно были отправлены средства и силы ГУ МВС по Пермскому краю. Из здания самостоятельно эвакуировалось 98 человек», — рассказали в управлении.
Причиной эвакуации стало задымление в столовой, которое произошло из-за пригорания масла во время приготовления еды. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.
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