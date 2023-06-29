Baza: в Кемеровской области трое подростков пропали во время турпохода

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Подростки оторвались от туристической группы и потерялись Фото:

Три подростка пропали во время туристического похода на пик «Поднебесный» в Кемеровской области. Дети не выходят на связь около суток.

В среду 28 июня трое подростков 13, 12 и 15 лет пропали во время турпохода на пик «Поднебесный» в Кемеровской области, сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что школьники оторвались от группы во время спуска и не вернулись в лагерь.

На поиски детей выдвинулась группа спасателей. Сообщается, что операция затрудняется тем, что в местности отсутствует сотовая связь.

Агентство направило официальный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Кемеровской области с просьбой подтвердить эту информацию. Ответ ожидается.

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Три подростка пропали во время туристического похода на пик «Поднебесный» в Кемеровской области. Дети не выходят на связь около суток. В среду 28 июня трое подростков 13, 12 и 15 лет пропали во время турпохода на пик «Поднебесный» в Кемеровской области, сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что школьники оторвались от группы во время спуска и не вернулись в лагерь. На поиски детей выдвинулась группа спасателей. Сообщается, что операция затрудняется тем, что в местности отсутствует сотовая связь. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Кемеровской области с просьбой подтвердить эту информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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