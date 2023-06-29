Baza: в Кемеровской области трое подростков пропали во время турпохода

Подростки оторвались от туристической группы и потерялись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три подростка пропали во время туристического похода на пик «Поднебесный» в Кемеровской области. Дети не выходят на связь около суток.

В среду 28 июня трое подростков 13, 12 и 15 лет пропали во время турпохода на пик «Поднебесный» в Кемеровской области, сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что школьники оторвались от группы во время спуска и не вернулись в лагерь.

На поиски детей выдвинулась группа спасателей. Сообщается, что операция затрудняется тем, что в местности отсутствует сотовая связь.

Агентство направило официальный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Кемеровской области с просьбой подтвердить эту информацию. Ответ ожидается.