28 июня 2023

Пермячку оштрафовали за пост о бунте зеков в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Правозащитница Оксана Асауленко рассказал о беспорядках в колонии Фото:

Экс-члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и правозащитницу Оксану Асауленко оштрафовали за пост о бунте, который устроили заключенные исправительной колонии № 29. За распространение заведомо недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка Асауленко заплатит 30 тысяч рублей.

«Штраф в 30 тысяч рублей должна будет заплатить правозащитница Оксана Асауленко за пост о бунте в ИК-29», — передает портал Properm со ссылкой на правозащитницу. Пермячка получила минимальное наказание по статье, которую ей вменили. Максимальная сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей.

Бунт в пермской колонии произошел в марте 2023 года. Осужденные выступили против порядков администрации колонии, они ломали и крушили мебель, для установления порядка привлекался спецназ. По словам источника агентства, после бунта было проведено оперативное совещание.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и правозащитницу Оксану Асауленко оштрафовали за пост о бунте, который устроили заключенные исправительной колонии № 29. За распространение заведомо недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка Асауленко заплатит 30 тысяч рублей. «Штраф в 30 тысяч рублей должна будет заплатить правозащитница Оксана Асауленко за пост о бунте в ИК-29», — передает портал Properm со ссылкой на правозащитницу. Пермячка получила минимальное наказание по статье, которую ей вменили. Максимальная сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей. Бунт в пермской колонии произошел в марте 2023 года. Осужденные выступили против порядков администрации колонии, они ломали и крушили мебель, для установления порядка привлекался спецназ. По словам источника агентства, после бунта было проведено оперативное совещание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...