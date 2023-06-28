Пермячку оштрафовали за пост о бунте зеков в колонии

29 июня 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Правозащитница Оксана Асауленко рассказал о беспорядках в колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и правозащитницу Оксану Асауленко оштрафовали за пост о бунте, который устроили заключенные исправительной колонии № 29. За распространение заведомо недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка Асауленко заплатит 30 тысяч рублей. «Штраф в 30 тысяч рублей должна будет заплатить правозащитница Оксана Асауленко за пост о бунте в ИК-29», — передает портал Properm со ссылкой на правозащитницу. Пермячка получила минимальное наказание по статье, которую ей вменили. Максимальная сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей. Бунт в пермской колонии произошел в марте 2023 года. Осужденные выступили против порядков администрации колонии, они ломали и крушили мебель, для установления порядка привлекался спецназ. По словам источника агентства, после бунта было проведено оперативное совещание.

Экс-члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и правозащитницу Оксану Асауленко оштрафовали за пост о бунте, который устроили заключенные исправительной колонии № 29. За распространение заведомо недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка Асауленко заплатит 30 тысяч рублей. «Штраф в 30 тысяч рублей должна будет заплатить правозащитница Оксана Асауленко за пост о бунте в ИК-29», — передает портал Properm со ссылкой на правозащитницу. Пермячка получила минимальное наказание по статье, которую ей вменили. Максимальная сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей. Бунт в пермской колонии произошел в марте 2023 года. Осужденные выступили против порядков администрации колонии, они ломали и крушили мебель, для установления порядка привлекался спецназ. По словам источника агентства, после бунта было проведено оперативное совещание.