В пермской колонии заключенные устроили бунт

В Соликамске осужденные исправительной колонии №29 устроили бунт

09 марта 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Бунт заключенных пришлось разгонять спецназу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми осужденные исправительной колонии №29 устроили бунт. Об этом сообщается в паблике «Реальная ОНК Пермского края». «ИК-29. Сообщают, что был бунт осужденных против администрации. Крушили, ломали мебель. Судя по всему, восстали те, кто в штрафных помещениях, а в этой колонии же всегда забито все. Был спецназ», — говорится в паблике. Источник URA.RU, близкий к ГУФСИН по Пермскому краю подтвердил данную информацию. По его словам, сейчас ведомство «проводит оперативное совещание» по факту произошедшего. Ранее один из осужденных указанной колонии жаловался общественникам на нарушения со стороны администрации учреждения. Побывавшие в ИК-29 представители общественной наблюдательной комиссии выяснили, что в штрафном изоляторе исправучреждения находятся десятки человек. При этом осужденные отказываются жаловаться на администрацию колонии из-за систематического запугивания. В 2019 году заключенные одной из исправительных колоний устроили бунт, избив других осужденных. После произошедшего их отправили под суд. По данным пермского краевого управления ФСИН, в колониях Прикамья отбывают наказание сотни осужденных, склонных к организации массовых беспорядков, провокациям и нападениям на сотрудников исправительных учреждений.

В Перми осужденные исправительной колонии №29 устроили бунт. Об этом сообщается в паблике «Реальная ОНК Пермского края». «ИК-29. Сообщают, что был бунт осужденных против администрации. Крушили, ломали мебель. Судя по всему, восстали те, кто в штрафных помещениях, а в этой колонии же всегда забито все. Был спецназ», — говорится в паблике. Источник URA.RU, близкий к ГУФСИН по Пермскому краю подтвердил данную информацию. По его словам, сейчас ведомство «проводит оперативное совещание» по факту произошедшего. Ранее один из осужденных указанной колонии жаловался общественникам на нарушения со стороны администрации учреждения. Побывавшие в ИК-29 представители общественной наблюдательной комиссии выяснили, что в штрафном изоляторе исправучреждения находятся десятки человек. При этом осужденные отказываются жаловаться на администрацию колонии из-за систематического запугивания. В 2019 году заключенные одной из исправительных колоний устроили бунт, избив других осужденных. После произошедшего их отправили под суд. По данным пермского краевого управления ФСИН, в колониях Прикамья отбывают наказание сотни осужденных, склонных к организации массовых беспорядков, провокациям и нападениям на сотрудников исправительных учреждений.