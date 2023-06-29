Депутат Госдумы Хинштейн назвал главное преимущество российской «Википедии»

Депутат Госдумы Хинштейн: «РУВИКИ» станет безопасной заменой «Википедии»

«Википедия» не способна предоставить объективную информацию, сказал Александр Хинштейн Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В новой открытой российской интернет-энциклопедии «РУВИКИ» будет публиковаться объективная, проверенная информация, свободная от фейков. Об этом рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Уже успел протестировать запущенную в бета-тестирование интернет-энциклопедию „РУВИКИ“. По первым впечатлениям, у проекта большое будущее. Надеюсь, платформа станет аналогом „Википедии“, в которой исполняются российские законы и публикуются экспертные верифицированные материалы по той или иной тематике. Такой подход особенно ценен сейчас, когда интернет переполнен фейками и материалами с однобокой подачей информации. Та же „Википедия“, что было продемонстрировано во время СВО, не способна давать пользователю объективную картину мира», — сказал Александр Хинштейн.

Он добавил, что все возможные ошибки бета-версии будут исправлены. «Проект только начал работу, какие-то временные баги при работе неизбежны, что нормально. Главное, что „РУВИКИ“ делает упор на качество, а не на скорость. Какой смысл в скорости появления новой статьи в электронной энциклопедии, если в ней написан откровенный бред или содержатся всевозможные фейки», — сообщил депутат.

Член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк в разговоре с URA.RU назвал основные принципы работы «РУВИКИ». «Автором может выступить обычный пользователь, но верифицировать материалы будут профессионалы. Это в значительной степени позволяет оградить людей, которые будут пользоваться этой платформой, от того, чтобы не быть объектом манипуляций. Главная цель в том, чтобы наши граждане имели право на получение полной, объективной информации. Чем больше будет конкуренции, чем больше будет альтернативных источников, тем просвещеннее и безопаснее будет себя чувствовать обычный пользователь», — сказал Никита Данюк.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил о создании российского аналога «Википедии». На сайте «РУВИКИ» говорится, что площадка открывает двери для новых авторов. Для этого запускают конкурс по написанию статей для ресурса. Лучшие получат денежный приз и возможность стать постоянным автором.