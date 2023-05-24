Депутат Горелкин заявил о создании российского аналога «Википедии»

В России будет создан российский аналог «Википедии». Интернет-энциклопедия будет управляться юридическим лицом из РФ и размещаться на российских сайтах. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Объявлено о создании аналога Википедии. Которая будет размещаться на российских серверах и управляться российским юрлицом», — написал Антон Горелкин в своем
При этом депутат заявил, что разработкой будут заниматься те же люди, которые ранее занимались русскоязычным разделом «Википедии» и ничего не сделали для того, чтобы сайт не превратился в «рассадник фейков». При этом Горелкин пожелал успехов «Рувики» и сказал, что будет пристально следить за развитием проекта.
Ранее сообщалось, что компанию Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей. Причиной тому был отказ удалять из «Википедии» фейковые материалы о спецоперации на Украине. До этого материалы просил удалить Роскомнадзор.
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