Воспитатель назвала ложью слова опекуна о психической болезни Далера Бобиева из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
По словам воспитателя, Далер был адекватным и общительным мальчиком Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Погибший шестилетний Далер Бобиев из Екатеринбурга был послушным и шустрым ребенком. Психических отклонений у мальчика не было. Такой информацией на анонимных условиях с корреспондентом URA.RU поделилась воспитатель Далера.

«Далер был шустрым мальчиком, общительным и послушным. Слова опекуна о том, что у Далера были психические отклонения, является ложью. Ребенок был абсолютно адекватным», — говорит воспитатель погибшего ребенка.

По словам педагога, ребенок любил ходить в садик. «Далер всегда приходил в детский сад с удовольствием. Но, правда, ходил он крайне редко. Один день ходил, а потом неделю его не было. Мог месяц проходить, а потом пропасть на два-три месяца. Насколько я знаю, органы опеки не обращались в детский сад с расспросами о Далере», — рассказывает женщина.

Ранее URA.RU писало, что опекун Далера Бобиева Вероника Наумова сообщила о пропаже ребенка 26 июня. Поиски малыша вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили волонтеры поискового отряда. Опекун мальчика дала признательные показания. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материале URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Погибший шестилетний Далер Бобиев из Екатеринбурга был послушным и шустрым ребенком. Психических отклонений у мальчика не было. Такой информацией на анонимных условиях с корреспондентом URA.RU поделилась воспитатель Далера. «Далер был шустрым мальчиком, общительным и послушным. Слова опекуна о том, что у Далера были психические отклонения, является ложью. Ребенок был абсолютно адекватным», — говорит воспитатель погибшего ребенка. По словам педагога, ребенок любил ходить в садик. «Далер всегда приходил в детский сад с удовольствием. Но, правда, ходил он крайне редко. Один день ходил, а потом неделю его не было. Мог месяц проходить, а потом пропасть на два-три месяца. Насколько я знаю, органы опеки не обращались в детский сад с расспросами о Далере», — рассказывает женщина. Ранее URA.RU писало, что опекун Далера Бобиева Вероника Наумова сообщила о пропаже ребенка 26 июня. Поиски малыша вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили волонтеры поискового отряда. Опекун мальчика дала признательные показания. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...