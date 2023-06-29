Воспитатель назвала ложью слова опекуна о психической болезни Далера Бобиева из Екатеринбурга

29 июня 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

По словам воспитателя, Далер был адекватным и общительным мальчиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Погибший шестилетний Далер Бобиев из Екатеринбурга был послушным и шустрым ребенком. Психических отклонений у мальчика не было. Такой информацией на анонимных условиях с корреспондентом URA.RU поделилась воспитатель Далера. «Далер был шустрым мальчиком, общительным и послушным. Слова опекуна о том, что у Далера были психические отклонения, является ложью. Ребенок был абсолютно адекватным», — говорит воспитатель погибшего ребенка. По словам педагога, ребенок любил ходить в садик. «Далер всегда приходил в детский сад с удовольствием. Но, правда, ходил он крайне редко. Один день ходил, а потом неделю его не было. Мог месяц проходить, а потом пропасть на два-три месяца. Насколько я знаю, органы опеки не обращались в детский сад с расспросами о Далере», — рассказывает женщина. Ранее URA.RU писало, что опекун Далера Бобиева Вероника Наумова сообщила о пропаже ребенка 26 июня. Поиски малыша вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили волонтеры поискового отряда. Опекун мальчика дала признательные показания. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материале URA.RU.

Погибший шестилетний Далер Бобиев из Екатеринбурга был послушным и шустрым ребенком. Психических отклонений у мальчика не было. Такой информацией на анонимных условиях с корреспондентом URA.RU поделилась воспитатель Далера. «Далер был шустрым мальчиком, общительным и послушным. Слова опекуна о том, что у Далера были психические отклонения, является ложью. Ребенок был абсолютно адекватным», — говорит воспитатель погибшего ребенка. По словам педагога, ребенок любил ходить в садик. «Далер всегда приходил в детский сад с удовольствием. Но, правда, ходил он крайне редко. Один день ходил, а потом неделю его не было. Мог месяц проходить, а потом пропасть на два-три месяца. Насколько я знаю, органы опеки не обращались в детский сад с расспросами о Далере», — рассказывает женщина. Ранее URA.RU писало, что опекун Далера Бобиева Вероника Наумова сообщила о пропаже ребенка 26 июня. Поиски малыша вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили волонтеры поискового отряда. Опекун мальчика дала признательные показания. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материале URA.RU.