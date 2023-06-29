Кремль опасается провокаций Киева на Запорожской АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Запорожской АЭС существует постоянная угроза провокаций со стороны Украины. Об этом заявил в ответе на вопрос URA.RU об объявленных Киевом учениях на случай ЧС на станции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Угроза провокаций со стороны Украины постоянная. Инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала это в полный рост», — отметил Песков.

Он также напомнил, что недавно на ЗАЭС побывали представители МАГАТЭ. «Они видят ситуацию. Они зафиксировали усилия, которые предпринимаются Россией для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции», — подчеркнул представитель Кремля.

Учения на случай ЧС на Запорожской АЭС объявлены в Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Украинские власти объясняют это якобы имеющимися у России намерениями совершить теракт на ЗАЭС.