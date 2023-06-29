На Украине начали готовиться к теракту на Запорожской АЭС

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Украина проведет учения на случай аварии на ЗАЭС, заявил Юрий Малашко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В подконтрольной Украине части Запорожской области начали готовиться к теракту на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава украинской Запорожской администрации Юрий Малашко.

«Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области. <…> Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС», — написал Юрий Малашко в своем telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта на ЗАЭС. В Кремле эту информацию назвали очередной ложью. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев рассматривает несколько сценариев провокации на ЗАЭС, дополняет RT.

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В подконтрольной Украине части Запорожской области начали готовиться к теракту на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава украинской Запорожской администрации Юрий Малашко. «Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области. <…> Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС», — написал Юрий Малашко в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта на ЗАЭС. В Кремле эту информацию назвали очередной ложью. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев рассматривает несколько сценариев провокации на ЗАЭС, дополняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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