В Кремле ответили на вопрос об отношении к Суровикину

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о Суровикине
Сведения о том, что происходит между Минобороны и замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковником Сергей Суровикиным, следует узнавать у оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сохранилось ли доверие к Суровикину после его якобы задержания.
«[Президент РФ Владимир] Путин — верховный главнокомандующий. Он работает с Минобороны и начальником Генштаба. Все, что внутри министерства, обращаться прошу туда», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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