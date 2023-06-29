В Кремле ответили на вопрос об отношении к Суровикину

Песков порекомендовал обращаться в Минобороны за сведениями о Суровикине

29 июня 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о Суровикине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сведения о том, что происходит между Минобороны и замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковником Сергей Суровикиным, следует узнавать у оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сохранилось ли доверие к Суровикину после его якобы задержания. «[Президент РФ Владимир] Путин — верховный главнокомандующий. Он работает с Минобороны и начальником Генштаба. Все, что внутри министерства, обращаться прошу туда», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сведения о том, что происходит между Минобороны и замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковником Сергей Суровикиным, следует узнавать у оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сохранилось ли доверие к Суровикину после его якобы задержания. «[Президент РФ Владимир] Путин — верховный главнокомандующий. Он работает с Минобороны и начальником Генштаба. Все, что внутри министерства, обращаться прошу туда», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.