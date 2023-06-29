В Кремле ответили на вопрос об отношении к Суровикину

Песков порекомендовал обращаться в Минобороны за сведениями о Суровикине
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о Суровикине Фото:

Сведения о том, что происходит между Минобороны и замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковником Сергей Суровикиным, следует узнавать у оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сохранилось ли доверие к Суровикину после его якобы задержания.

«[Президент РФ Владимир] Путин — верховный главнокомандующий. Он работает с Минобороны и начальником Генштаба. Все, что внутри министерства, обращаться прошу туда», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Сведения о том, что происходит между Минобороны и замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковником Сергей Суровикиным, следует узнавать у оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сохранилось ли доверие к Суровикину после его якобы задержания. «[Президент РФ Владимир] Путин — верховный главнокомандующий. Он работает с Минобороны и начальником Генштаба. Все, что внутри министерства, обращаться прошу туда», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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