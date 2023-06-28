Пермский зек обвинил сотрудников колонии в вымогательстве. Видео

29 июня 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

С осужденного требовали 200 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заключенный Руслан Алиев обвинил руководство исправительной колонии № 37 в вымогательстве. Осужденный утверждает, что его заставили отремонтировать кафе на территории колонии за свой счет, а также требовали 200 тысяч рублей. Информация об этом размещена в сообществе «REALная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» и на платформе Teletype. «Своими силами и средствами я сделал ремонт в кафе исправительной колонии, поменял мебель, купил диваны и новую микроволновую печь, сделал пристройку к помещению кафе. Систематически, на протяжении двух лет я выполняю просьбы начальника ФКУ ИК-37. Просьбы что-то купить или переслать денег. Уже просто достало. Аппетиты растут с каждым днем», — сообщил осужденный Алиев на видеозаписи. Как сообщает экс-член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко на платформе Teletype, в мае 2022 года заместитель начальника по безопасности и оперативной работе (зам по БиОР) ИК-37 Андрей Шварев сказал Алиеву купить и передать ему часы, которые он выбрал. Жена осужденного купила часы и привезла их на свидание с мужем. «После длительного свидания я увидел эти часы на руки Шварева А.В.», — цитирует слова Алиева правозащитница. В марте 2023 года дежурный позвонил Алиеву в кафе на территории колонии и сказал встретить у входа в штаб начальника колонии. «При встрече Асламов И.А. потребовал с меня 200 тысяч рублей для решения каких-то своих нужд. Я ответил, что не имею таких денег. Он сказал: „Зря! Иди еще подумай!“» — вспоминает осужденный. Спустя некоторое время Алиев согласился передать начальнику колонии 200 тысяч рублей взамен на то, что «от него отстанут». Тогда с его женой связался некий Олег Попов, которому женщина трижды перевела по 50 тысяч рублей. В апреле, опасаясь за свою жизнь и здоровье, Алиев записал заявление на видеорегистратор одного из сотрудников колонии о том, что с него вымогают деньги. По словам Асауленко, жена осужденного обратилась в различные надзорные ведомства с тем, чтобы ее мужу обеспечили безопасность. URA.RU направило запрос информации в пресс-службы СУ СК и ГУФСИН по Пермскому краю, а также прокуратуру региона, на момент публикации материала ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заключенный Руслан Алиев обвинил руководство исправительной колонии № 37 в вымогательстве. Осужденный утверждает, что его заставили отремонтировать кафе на территории колонии за свой счет, а также требовали 200 тысяч рублей. Информация об этом размещена в сообществе «REALная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» и на платформе Teletype. «Своими силами и средствами я сделал ремонт в кафе исправительной колонии, поменял мебель, купил диваны и новую микроволновую печь, сделал пристройку к помещению кафе. Систематически, на протяжении двух лет я выполняю просьбы начальника ФКУ ИК-37. Просьбы что-то купить или переслать денег. Уже просто достало. Аппетиты растут с каждым днем», — сообщил осужденный Алиев на видеозаписи. Как сообщает экс-член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко на платформе Teletype, в мае 2022 года заместитель начальника по безопасности и оперативной работе (зам по БиОР) ИК-37 Андрей Шварев сказал Алиеву купить и передать ему часы, которые он выбрал. Жена осужденного купила часы и привезла их на свидание с мужем. «После длительного свидания я увидел эти часы на руки Шварева А.В.», — цитирует слова Алиева правозащитница. В марте 2023 года дежурный позвонил Алиеву в кафе на территории колонии и сказал встретить у входа в штаб начальника колонии. «При встрече Асламов И.А. потребовал с меня 200 тысяч рублей для решения каких-то своих нужд. Я ответил, что не имею таких денег. Он сказал: „Зря! Иди еще подумай!“» — вспоминает осужденный. Спустя некоторое время Алиев согласился передать начальнику колонии 200 тысяч рублей взамен на то, что «от него отстанут». Тогда с его женой связался некий Олег Попов, которому женщина трижды перевела по 50 тысяч рублей. В апреле, опасаясь за свою жизнь и здоровье, Алиев записал заявление на видеорегистратор одного из сотрудников колонии о том, что с него вымогают деньги. По словам Асауленко, жена осужденного обратилась в различные надзорные ведомства с тем, чтобы ее мужу обеспечили безопасность. URA.RU направило запрос информации в пресс-службы СУ СК и ГУФСИН по Пермскому краю, а также прокуратуру региона, на момент публикации материала ответ не поступил.